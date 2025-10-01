Al Thani “acogió con satisfacción estas garantías”, según la Casa Blanca, desde donde se comunicó el primer ministro de Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pidió disculpas por el ataque a Doha, Qatar, en el marco de su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, informaron medios internacionales.

El funcionario israelí se disculpó con su homólogo de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, por el lanzamiento de misiles en Doha que tenía como objetivo a cabecillas de Hamás, indica un informe del sitio Newsweek Argentina.

Como consecuencia del ataque, murió un funcionario qatarí, ilustra el citado medio, según el cual, la administración Trump emitió un comunicado que indica: “Netanyahu ha expresado su profundo pesar por el ataque con misiles de Israel contra objetivos de Hamas en Qatar, que causó la muerte accidental de un funcionario qatarí”.

La nota añade que “el primer ministro israelí lamenta que al atacar a líderes de Hamás durante las negociaciones (para liberar) a los rehenes, Israel violara la soberanía qatarí” y aseguró que “un episodio así no volverá a pasar”.

Según el texto, Al Thani “acogió con satisfacción estas garantías” y remarcó “la voluntad de Qatar de seguir contribuyendo significativamente a la seguridad y la estabilidad regionales”.

