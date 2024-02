Diputados: El oficialismo levantó la sesión y la Ley Ómnibus volverá a comisiones

El Gobierno apuntó contra la oposición por incumplir con acuerdos.

El bloque de La Libertad Avanza pidió levantar la sesión de la Ley Ómnibus, en la que se votaban los artículos en particular. La decisión se conoció luego de un cuarto intermedio para alinear posiciones con el resto de los bloques, antes del inicio de la votación del artículo 7 del proyecto, que contempla las privatizaciones de 27 empresas públicas.

La decisión se tomó tras una dura derrota en los incisos del artículo 5 y un cuarto intermedio de más de 45 minutos. El objetivo central es no perder más artículos que son de gran importancia para el Ejecutivo.

Luego del levantamiento de la sesión, el presidente del bloque oficialista de La Libertad Avanza, Oscar Zago apuntó contra los gobernadores: «Hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores y los gobernadores no cumplieron con su palabra así que el tratamiento vuelve a comisión para seguir dialogando».

«No nos sentimos traicionados, me parece que se equivocan. Hubo votaciones que dieron negativo que se habían comprometido en dar en positivo», señaló Zago en referencia a la derrota en casi todos los incisos del artículo 5.

Y agregó: «Hubo diálogo esta mañana también, el que dice que no hubo diálogo, miente».

Por su parte, el jefe de bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, expresó: «El trámite parlamentario había sido oscuro, arrancamos el tratamiento en el recinto con la vuelta a comisión. Esto significa que todo vuelve atrás y me parece que esto es también un fracaso legislativo de los que esperaban que esto salga».

«Sabíamos qué estábamos tratando en cada artículo. No me gusta hablar de victoria, pero es un fracaso de la estrategia legislativa. Me gustaría que el oficialismo aprenda de sus errores, así no se legisla. Hay que arrancar de cero», añadió.

DIPUTAROS APROBÓ LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA

En medio de una sesión tensa, con un extenso debate y múltiples cruces, la Cámara de Diputados avanza en la discusión de cada uno de los artículos de la Ley Ómnibus que el viernes pasado fue aprobada en general. Tras las primeras dos horas de debate, se logró la aprobación de los primeros dos artículos, que establecen la emergencia -administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética-, al biocombustible y los entes referidos a la cultura.

En medio de muchos cuestionamientos y acusaciones cruzadas, se discuten los artículos 3 y 4.

Ley Ómnibus: diputados reanudó la sesión en un clima de incertidumbre en artículos clave

La Cámara de Diputados retomó hoy la sesión en la que se iniciará la votación en particular de la Ley ómnibus, luego del cuarto intermedio solicitado el viernes pasado. El megaproyecto viene de tener luz verde en general con 144 votos positivos, 109 negativos y 0 abstenciones.

El fin de semana parecía haber sido el espacio para que el Poder Ejecutivo y los diputados -que acompañaron el proyecto- acercaran posiciones con respecto a los ejes que mayores rispideces produjeron durante el transcurso del debate. No fue así.

Según pudo saber NA, hubo contactos entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, a pocas horas del inicio de la sesión, y los dialoguistas, pero sin acuerdos concreto, por lo que el clima de incertidumbre, que reinó desde el viernes hasta el lunes, se acrecentó este martes.

Los desencuentros continuaban en los artículos vinculados a las facultades delegadas, privatizaciones y ley Guzmán, entre otros. La carta carta que jugó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, de pedir la coparticipación del Impuesto País sigue sobre la mesa, como también su alternativa.

La otra vía que habilitó Llaryora para destrabar el conflicto es el Fondo Garantía y Sustentabilidad (FGS). Hace hincapié en que el Ejecutivo se comprometa a regularizar el flujo de dinero a aquellas cajas previsionales armonizadas, es decir, las que cumplen con los estándares que les solicita la Nación.

Si bien son 13 las cajas, Córdoba y Santa Fe pertenecen al selecto grupo que cumple con estos estándares. Según pudo saber NA, si el Ejecutivo no concede este pedido, los legisladores cordobeses juntarían los votos necesarios para darle luz verde a la coparticipación del Impuesto País, tras la redacción de un nuevo artículo.

Tendrían el apoyo también del ala santafesina dialoguista con terminales en el gobernador Maximiliano Pullaro.

NA