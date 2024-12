Divorcio caliente entre Daddy Yankee y su esposa

El cantante la denunció por «robarle» más de 100 millones de dólares. Estuvieron juntos por 30 años.

El músico Ramón Ayala, más conocido como Daddy Yanke, y su -hasta ahora- esposa, Mireddys González, atraviesan un proceso de divorcio que se complica cada vez más luego de que intercambiaran denuncias y acusaciones en la Justicia portorriqueña y en redes sociales.

El intérprete demandó a González por supuestas transferencias no autorizadas desde cuentas corporativas, mientras la manager lo acusa de fingir su cercanía a la iglesia evangélica.

Hace solo algunas horas, González publicó un comunicado de prensa desde Puerto Rico y señaló: «Tengo el compromiso como esposa aún por más de 30 años y compañera de trabajo de Ramón Ayala, les informo con la integridad y verdad que vivo día a día en el camino de papá Dios, que por causas irreconciliables con Ramón, estamos en este proceso de divorcio».

«Hoy con toda la paz que papá Dios me da, comprendo que una verdadera transformación no es aparentar, sino vivir un nuevo estilo de vida en armonía. Es lo que en verdad muestra a qué Dios le servimos. Esto es lo único que importa, no los intentos, sino los hechos», remarcó Mireddys.

Al finalizar la carta, González solicitó: «Les pido respeto para toda nuestra familia, para poder concluir correctamente este proceso ante la justicia del hombre. Pero, quiero aclarar que, como hija de Dios, nunca permitiré difamaciones hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad, únicamente».

Este último párrafo apuntó a la acusación que Ayala presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan de Puerto Rico por supuestos retiros de dinero que no fueron autorizados. La suma superaría los 100 millones de dólares. En las acusaciones también se incluyó a su cuñada, Ayeicha González.