Doble crimen en Comodoro: matan a testigo clave y a una joven en barrio Pueyrredón

Rodrigo Nieves, testigo clave en un caso judicial, y Agustina Asencio fueron asesinados a tiros dentro de un vehículo.



Este miércoles, el barrio Pueyrredón en Comodoro Rivadavia fue escenario de un violento doble homicidio que dejó consternados a sus habitantes. Rodrigo Nieves, conocido en el ambiente delictivo y testigo fundamental en la causa por el asesinato de su familiar Matías, y Agustina Asencio fueron atacados a tiros dentro de un vehículo en calle La Prensa al 100, cerca del natatorio del barrio.

Vecinos alertaron a la Policía tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego durante la madrugada. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron el automóvil con numerosos impactos de bala y a dos personas gravemente heridas en su interior. El conductor falleció en el lugar y la mujer que lo acompañaba murió poco después en un centro de salud a causa de las heridas recibidas.

La investigación judicial se encuentra en curso para esclarecer la mecánica del ataque y sus posibles motivos. El caso genera gran preocupación en la comunidad, especialmente por la vinculación de Nieves con procesos judiciales relevantes.

El presidente de la vecinal del barrio Pueyrredón se expresó con alarma sobre la situación de inseguridad que atraviesan. En diálogo con un medio local, manifestó: “Se está yendo de las manos esto”, y describió el clima de tensión que viven los vecinos tras el episodio violento.

El dirigente vecinal recordó que a las tres de la mañana se escucharon numerosos disparos y destacó que estas familias ya arrastran conflictos de larga data. Además, resaltó que las plazas del barrio son puntos de encuentro habituales para los vecinos, donde suelen reunirse para compartir momentos de esparcimiento, aunque lamentó que estos espacios también se han visto afectados por la violencia.

Según sus palabras, “venimos planteando desde la vecinal, desde hace tres o cuatro años, la necesidad de regular el uso de los espacios públicos, pero cada vez esto es peor, cada día es peor”. Explicó que han solicitado a los concejales la creación de normativas para restringir el uso nocturno de las plazas, pero hasta ahora no han recibido respuestas concretas.

El vecinalista detalló que la policía se encuentra limitada para actuar en horarios nocturnos debido a la falta de una ordenanza que regule el uso de estos espacios. “Nos dicen que no pueden sacar a la gente a las tres o cuatro de la mañana porque no hay normativa”, explicó, y agregó que durante el verano se registran situaciones problemáticas con jóvenes que permanecen en la plaza a altas horas de la madrugada, con música a todo volumen que perturba la tranquilidad de los vecinos.

También alertó sobre otro problema grave en el barrio: las carreras ilegales de autos en avenidas y calles cercanas, que generan riesgos evidentes para la seguridad comunitaria. “Por ahora no ha pasado nada, pero en algún momento va a pasar y vamos a tener desgracias que después se pagan caro”, advirtió.

Frente a la falta de respuestas oficiales, el presidente de la vecinal anunció que buscarán gestionar una reunión con autoridades policiales y provinciales para encontrar soluciones. “La situación va en escala ascendente y en algún momento hay que frenarla”, afirmó, y remarcó que son los vecinos quienes sufren directamente estas problemáticas y quienes transmiten sus inquietudes a través de la organización vecinal.

Este doble homicidio vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de políticas efectivas que garanticen la seguridad y el orden en los espacios públicos del barrio Pueyrredón, mientras la investigación continúa para esclarecer el móvil del ataque y sus implicancias judiciales.