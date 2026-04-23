Revelan transferencias millonarias y sociedades fantasmas que complican a Espert

Detectan más de $100 millones sin respaldo y vínculos con Fred Machado.

Un informe bancario recibido por la Justicia Federal de San Isidro sobre los movimientos de las cuentas y tarjetas de José Luis Espert revela numerosas inconsistencias que pueden comprometer aún más la situación judicial del exdiputado. El documento evidencia un considerable aumento en su nivel de vida a partir de su relación con el empresario que se encuentra detenido en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, Federico Fred Machado. Para costear esos gastos, comenzó a ingresar dinero a sus cuentas de maneras cuanto menos llamativas: millonarias transferencias desde sociedades presuntamente fantasma y personas físicas de condición humilde; ingresos de efectivo por cajeros autoservicio para evitar los controles tributarios; giros desde cuentas asociadas a la estafa $Libra y a su candidato a vicepresidente, Luis Rosales.

La información enviada por el BBVA al Juzgado Federal Nº2 de San Isidro muestra dos mundos: un pre y post Fred Machado. En enero de 2019, Espert poseía una tarjeta Visa Platinum con extensiones para su hijo Ignacio y su pareja María Mercedes González. Ese mes, sus consumos totales —crédito, débito y transferencias— ascendieron a $ 96.854,48 y U$S 601,95; aproximadamente 3.000 dólares al cambio de la época.

En marzo de ese año conoció a Machado, quien aportó un avión, una camioneta blindada y fondos para la campaña presidencial que terminó con el triunfo de Alberto Fernández el 27 de octubre -elección donde Espert finalizó último con el 1,47% de los votos-. Cinco días después, el viernes 1º de noviembre, el fallido candidato pagó U$S 479.000 por su casa en Beccar. En el ínterin, el exdiputado y el empresario detenido firmaron un contrato de asesoría por un millón de dólares. Está comprobado que Espert cobró al menos U$S 200.000, tal como reveló una investigación del periodista Sebastián Lacunza. La Justicia investiga si la rúbrica del acuerdo fue una pantalla para encubrir el lavado de activos provenientes del narcotráfico.

En enero de 2020 Espert tramitó una segunda tarjeta de crédito -una Mastercard Platinum-, y en marzo adquirió un BMW 240i 0 KM (actualmente con un precio de mercado de U$S 83.500). La vida de lujos se extendió hasta que cayó en desgracia en septiembre de 2025; para ese entonces, operaba con tarjetas de alta gama (Visa Signature y Mastercard Black) y sus consumos bancarios mensuales trepaban a $14.393.977,44 y U$S 754,32. Unos 11.000 dólares.

Los ingresos

El nivel de gastos de José Luis Espert no encuentra justificación en sus ingresos declarados. Irónicamente, el economista obsesionado con el déficit fiscal padecía un déficit constante en sus finanzas personales. En 2019 sus ingresos en blanco se limitaban a regalías de libros y pagos ocasionales de empresas -que podrían corresponderse con tareas de consultoría- por montos menores. La diferencia con lo que gastaba la compensaba vendiendo dólares. Pero todo cambió cuando conoció a Fred.

Espert parece haber adquirido una fluidez en efectivo que bancarizó de distintas maneras.

Primero recurrió a depósitos en efectivo por ventanilla: entre enero y agosto de 2020 ingresó $2.157.800 en 9 movimientos, equivalentes a más de U$S 30.000. En agosto, reemplazó la ventanilla por cajeros de autoservicio, depositando $ 1,4 millones en 35 ingresos hasta fin de año. Solo el 4 de diciembre de 2020 realizó 13 depósitos por un total de $ 515.000. Espert debe haber pasado un largo tiempo frente a la máquina, porque en ese momento el billete de mayor denominación era el de $ 1.000, la máquina sólo permitía ingresar de a 40 billetes y solía devolver algunos, obligando a reingresarlos o cambiarlos por otros para completar la operación.

¿Por qué comenzó a utilizar este engorroso y agotador mecanismo? Presuntamente, para evitar las declaraciones juradas sobre el origen de fondos requeridas en ventanilla para montos superiores a $ 280.000, situación que al repetirse en el tiempo podía activar las alarmas de la UIF o la AFIP.

Junto al paso de la ventanilla al autoservicio, ese mismo agosto Espert comenzó a recibir fondos desde un CUIT que corresponde a María de los Angeles López. Según el Boletín Oficial, es socia de Loro Comunication SA, sociedad que tiene dos integrantes. El otro es Luis Alberto Rosales, candidato a vicepresidente de Espert en 2019 -que hasta ahora evadió el escrutinio judicial-. Se trató de 18 transferencias de entre $ 104.000 y $ 124.000, que se extendieron hasta enero de 2022.

Otros giros sospechosos provienen de María Pía Novelli, investigada por la estafa $Libra: Espert recibió $ 60.000 el 9 de diciembre de 2020, idéntico valor el 29 de enero de 2021 y $ 30.000 el 5 de abril. Los montos no son espectaculares, pero la información cobra relevancia si se la pone en el contexto de la criptoestafa Libra. Recordemos: Espert ingresó a la Casa Rosada el 30 de enero de 2025 por la misma puerta y a la misma hora que Hayden Davis y Mauricio Novelli cuando se reunieron con Javier Milei; fue uno de los primeros en repostear el tuit de Milei; y un mes después desde su cuenta en X se lanzó la cripto $Libra V2, hecho que denunció como “un hackeo».

A partir de octubre de 2023 Espert incorporó un nuevo mecanismo para ingresar dinero a sus cuentas. Se trata de transferencias desde ocho sociedades anónimas que presentan sospechosas similitudes: fueron constituidas entre junio de 2022 y septiembre de 2023, están conformadas por dos socios cuyos domicilios corresponden a viviendas muy humildes en territorio bonaerense, y tienen un objeto social muy similar que incluye el servicio electrónico de pago y cobranza.

Un ejemplo: en octubre de 2023 Espert recibió $ 3.000.000 de 77nauta SA, cuyo presidente vive en una precaria casa sobre la calle Olazábal de Boulogne, San Isidro, y su socio en una calle de tierra de Ezpeleta, Quilmes, por donde aún no pasó el móvil de Google Maps.

En dos años, estas sociedades le giraron $ 44.887.330. La última transferencia fue de $ 7.000.000 desde BOUCHE12 SA el 7 de octubre de 2025. Ese mismo día, Espert pagó los consumos de su tarjeta Visa. También renunció a su candidatura a diputado nacional.

Otros movimientos que deberá explicar Espert ante la Justicia son los millonarios ingresos directos desde CUITs que corresponden a personas físicas -y que suelen realizarse el mismo día en que paga los consumos de sus tarjetas-: recibió $ 25.154.119 en 2024 y $ 42.227.000 en los primeros diez meses de 2025.

Un ejemplo: ADRDG (posee tres apellidos) le realizó 19 transferencias por $ 21.449.000. Su domicilio fiscal coincide con una humilde casa de La Boca, y registra domicilios previos en las villas Zabaleta y 1-11-14.

Otro: JDM, empleado de una imprenta y con domicilio fiscal en una humilde casa de Rafael Castillo, La Matanza, le giró $ 13.539.000 en 13 operaciones.

Toda esta información consta en un informe bancario de 2.000 páginas que está siendo analizado en la causa. El mes pasado, el fiscal Fernando Domínguez primero y el juez Lino Mirabelli después rechazaron el pedido de levantamiento de la inhibición que pesa sobre las cuentas de Espert, realizado por los abogados del economista, quienes alegaron que “dejar al Sr. Espert sin el uso de sus cuentas y sin disponibilidad de fondos es condenarlo a morir de hambre”. El fiscal rechazó el pedido con un dato contundente: Espert retiró U$S 80.000 días después de iniciada la pesquisa judicial.