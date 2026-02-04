Donald Trump y Xi Jinping mantuvieron una charla telefónica

La conversación se dio luego de que ambos alcanzaran una tregua comercial en noviembre. El mandatario chino también habló con Putin.

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo este miércoles una conversación telefónica con su par de China, Xi Jinping, en medio de las versiones que hablan acerca de la posible visita del mandatario norteamericano al país asiático en abril próximo.

Así lo informó la Cancillería China y, según supo la Agencia Noticias Argentinas, la charla se dio después de que ambos líderes alcanzaron una tregua comercial en noviembre del año pasado.

En tanto, se indicó que la llamada se produjo poco después de que Xi Jinping habló por videoconferencia con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante la cual ambos elogiaron sus relaciones «estabilizadoras» en un contexto internacional turbulento.__IP__

Además, trascendió que, tanto Rusia como China llamaron a Trump a prolongar durante un año el cumplimiento de los límites contemplados por el START III, en línea con la propuesta del presidente Putin.