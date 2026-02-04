Dónde trabaja y qué denuncia el policía que protestó en Casa Rosada

Un cabo de la Policía Federal se instaló esta mañana frente a las rejas de Balcarce 50 con una pancarta.

Una situación de tensión se vivió esta mañana en la puerta de la Casa de Gobierno, donde un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) inició una protesta unipersonal, uniformado y armado, para exigir respuestas ante la situación interna de la fuerza.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el hombre se apostó frente a la reja perimetral con una pancarta, lo que activó los protocolos de seguridad en la zona.

Quién es

El protagonista del reclamo fue identificado como Miguel Ángel Montiel. Se trata de un suboficial que ostenta el rango de Cabo dentro del escalafón de la Policía Federal Argentina. El efectivo se presentó en el lugar correctamente uniformado y portando su armamento reglamentario a la vista.

Dónde trabaja

Montiel se encuentra actualmente en actividad y presta servicio en la Comisaría Belgrano Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por el momento, no se ha confirmado si el efectivo abandonó su puesto de guardia para dirigirse a la sede del Poder Ejecutivo o si se encontraba en su tiempo libre al momento de iniciar la manifestación.

Qué denuncia

Según el reporte preliminar, el cabo Montiel exterioriza un reclamo por «irregularidades en la Institución». A través de la pancarta que exhibe frente a la Casa Rosada, busca visibilizar presuntos manejos indebidos o fallas estructurales dentro de la Policía Federal, eligiendo el punto político más sensible del país para exponer el conflicto interno.