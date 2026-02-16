EE.UU. intercepta al petrolero Verónica III en el océano Índico

El Departamento de Guerra abordó el buque sancionado por violar el bloqueo al crudo en el Caribe.



Un helocóptero de la marina estadounidense desembarca efectivos en la cubierta del petrolero Verónica III cuando navegaba en el océano Índico

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este domingo que interceptó en el océano Índico a otro petrolero que, según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba, y que trató de escapar del cerco estadounidense.

«Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una visita de derecho de inspección, interdicción marítima y abordaje del Veronica III sin incidentes en el área de responsabilidad del Indopacom (Comando Indo-Pacífico)», reveló el Pentágono en un mensaje en X acompañado por un video de la operación.

Según las Fuerzas Armadas estadounidenses, «el buque intentó desafiar la cuarentena ordenada por el presidente (estadounidense Donald) Trump, con la esperanza de escabullirse».

«Lo seguimos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo neutralizamos. Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia ni la voluntad para hacer algo así. Las aguas internacionales no son un santuario. Por tierra, mar o aire, te encontraremos y haremos justicia», añade el escrito.

El Veronica III, identificado como un buque de bandera panameña por el sitio de rastreo Marine Traffic, es uno de los alrededor de 16 tanqueros sancionados que habrían intentado eludir el bloqueo de Estados Unidos, según The New York Times, entre ellos el Aquila II, interceptado el pasado 9 de febrero también en el Índico.

Según publicó el mismo diario neoyorquino a principios de enero, para tratar de escabullirse del alcance estadounidense el Veronica III habría asumido el nombre de ‘DS Vector’ y falseado sus coordenadas para fingir que estaba situado frente a la costa de Nigeria. __IP__

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos aplica una «cuarentena» marítima sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, dentro de la llamada Operacion Lanza del Sur, en la que ya se han abordado o incautado al menos ocho buques. Estas limitaciones incluyen envíos de crudo a Cuba.

#AgenciaNA