Torres participó del Festival de Doma en Sarmiento

En la 51° edición del Festival Interprovincial, destacó la identidad y el apoyo provincial.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó de la 51° edición del Festival Interprovincial de Doma y Folklore de Sarmiento, una de las fiestas populares más tradicionales y representativas de la identidad cultural chubutense.

Acompañaron al mandatario el intendente local, Sebastián Balochi; el presidente del Club Deportivo Sarmiento, Jorge Mario Muñoz; el subsecretario de Protección Ciudadana, Guillermo Almirón; el cura párroco Ricardo César Costantini; concejales de la localidad; funcionarios provinciales y municipales; más de tres mil vecinos y visitantes y trescientos jinetes.

En el marco del acompañamiento de la Provincia a las distintas festividades tradicionales, también participaron de la organización del evento las subcomisiones de Fútbol, Patín Artístico, Hockey y Newcom del Club Deportivo Sarmiento; autoridades del Regimiento de Infantería Mecanizado N° 25 y del Grupo de Artillería Blindado N° 9; representantes gremiales, agrupaciones tradicionalistas y organizaciones intermedias.

Acompañamiento a los eventos populares

“Nuestra identidad es parte de lo que tenemos que reivindicar y poner en valor en cada fiesta popular”, expresó Torres durante su discurso, y agregó que “ver a los más chicos arriba de los caballos, orgullosos y revalorizando nuestras tradiciones, es hacer Patria”.

“Cuando en algún momento se relativizó la importancia de las fiestas populares, nosotros siempre estuvimos del lado de nuestros pueblos, que a través de estas celebraciones nos encontramos una vez al año, reivindicamos a nuestros pioneros, inflamos el pecho y mostramos nuestras costumbres. Y para eso no hay ‘costo fiscal’”, aseguró el titular del Ejecutivo.

Asimismo, remarcó que “esta gestión va a seguir acompañando estos eventos junto a las comunidades y los municipios, porque son las futuras generaciones las que tienen que crecer reafirmando estos valores que nos hacen grandes como chubutenses, pero también como patagónicos”.

*Amplia convocatoria*

Por otra parte, Torres destacó que el Festival Interprovincial de Doma y Folklore “es uno de los más convocantes del país”, y señaló que “Sarmiento cuenta con la infraestructura y la capacidad necesarias para que vuelva a ser sede de una instancia clasificatoria para el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María”.

En ese sentido, confirmó que en los próximos días se elevará la solicitud formal correspondiente para avanzar en esa gestión.

Trabajo conjunto

El intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, puso en relieve el acompañamiento del Gobernador en esta nueva edición del festival, así como la presencia de participantes provenientes de distintas provincias de la región “que se han reunido para revivir nuestras tradiciones en este hermoso predio”.

En la misma línea, destacó que “es la primera vez que se realizará una jineteada nocturna, en un campo que ahora cuenta con luminarias gracias a un enorme trabajo del club y a los aportes del Gobierno Provincial y del sector privado, para que esta sea verdaderamente una fiesta”.

Asimismo, agregó que “quiero agradecer especialmente al Gobernador, porque cuando lo llamé para consultarle si nos iba a acompañar en esta fiesta, tan importante para nosotros y para la región, nos aseguró que formaría parte, y hoy estamos disfrutando todos juntos este hermoso momento”.

“En momentos difíciles, a quienes nos toca gobernar también nos llegan las dificultades. En las ‘buenas’ es fácil probarnos, pero es en los momentos complejos donde se ve el temple de cada uno. Por eso, junto a nuestro gobernador vamos a seguir trabajando para que Chubut salga adelante, porque Sarmiento tiene que seguir creciendo en este hermoso festival y en muchas otras cosas que tiene para dar”, concluyó el jefe comunal.

“Una comunidad que nunca baja los brazos”

Por su parte, el presidente del Club Deportivo Sarmiento, Jorge Mario Muñoz, destacó que “esta fiesta es un orgullo para nuestra ciudad y una parte fundamental de la historia de nuestra institución y de nuestras tradiciones”, y agregó que “sabemos que atravesamos una situación económica difícil, por eso este festival tiene un valor aún más especial”.

“A pesar de las dificultades, este evento se pudo organizar gracias al esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso de todos, utilizando los recursos disponibles y contando con el apoyo de una comunidad que nunca baja los brazos”, señaló el dirigente deportivo.

Muñoz también agradeció “al gobernador de nuestra provincia por el acompañamiento y la colaboración para esta edición del festival”, así como a los distintos actores del sector público y privado que hicieron posible la realización del evento.

Teconocimientos

En el marco de su 51° edición, el Festival Interprovincial de Doma y Folklore de Sarmiento fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante local, con la correspondiente entrega del reconocimiento por parte del intendente Sebastián Balochi a las autoridades del Club Deportivo Sarmiento.

