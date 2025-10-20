El Colegio de Abogados de Madryn fijó pautas para el uso de IA

Buscan un empleo responsable de la inteligencia artificial tras la polémica por un fallo en la cordillera.

El Colegio Público de Abogados Puerto Madryn informó que mediante una resolución administrativa se establecieron pautas orientadoras sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en el ejercicio de la abogacía.

La medida responde “al creciente empleo de estas tecnologías en tareas de redacción, búsqueda y análisis de información, y busca promover un uso responsable que preserve la seriedad, precisión y ética profesional en las presentaciones judiciales y dictámenes”.

La institución presidida por Gustavo Cruz puntualiza que “la resolución exhorta a los matriculados a verificar siempre, de manera personal y directa, la existencia y corrección de toda cita normativa, jurisprudencial o doctrinaria obtenida mediante sistemas de inteligencia artificial, recordando que su utilización no exime al profesional de la responsabilidad ética y técnica sobre el contenido de sus escritos”.

El Colegio de Abogados de Puerto Madryn “ve con preocupación la inadecuada utilización de herramientas de inteligencia artificial en expedientes judiciales, tanto por parte de los profesionales de la abogacía como de los magistrados, cuando ello compromete la validez y calidad de las decisiones judiciales, como quedó evidenciado en un reciente fallo dictado por la Cámara Penal de la ciudad de Esquel”.

Asimismo, se recordó que el Código de Ética de los Colegios Públicos de Abogados de la Provincia del Chubut, en su Artículo 22, considera “falta ética efectuar citas doctrinarias o jurisprudenciales inexistentes, o falsear la opinión o el fallo invocados.”