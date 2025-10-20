La Trochita realizó un exitoso asalto en Nahuelpan con gran convocatoria turística

El Viejo Expreso Patagónico vivió un viaje especial con el tradicional asalto que atrajo a numerosos espectadores.

El Viejo Expreso Patagónico La Trochita continúa siendo un imán para el turismo regional, y este sábado protagonizó un viaje especial a Nahuelpan que estuvo completamente lleno. La jornada tuvo un cierre memorable con el tradicional asalto teatral, en el que los pistoleros encabezados por Ricardo Lochocki sorprendieron a los pasajeros apenas el tren cruzó la ruta para encaminarse hacia la estación Esquel.

Un grupo de aproximadamente 40 jinetes emergió del bosque desatando la emoción y el entusiasmo entre los viajeros, quienes disfrutaron de la puesta en escena que incluyó secuestros simbólicos y la clásica carreta, un ícono de cada asalto que forma parte de esta experiencia única.

Además, una multitud de espectadores se congregó a la vera de la Ruta 259 para presenciar este espectáculo, mientras que la cobertura mediática fue amplia y drones captaron imágenes aéreas que mostraron la magnitud del evento.

En diálogo con la prensa, Miguel Sepúlveda, subgerente de La Trochita, expresó su satisfacción por la repercusión obtenida: “estoy muy contento por la respuesta del público, este asalto está pensado para ofrecer un atractivo extra a quienes visitan Nahuelpan”. Confirmó que todos los asientos estuvieron ocupados y destacó que el nuevo vagón, que actualmente está en prueba, será incorporado próximamente al tren de manera oficial.

La seguridad y el orden estuvieron garantizados gracias a la labor preventiva de la policía, que gestionó el tránsito sin registrar incidentes, a pesar de la gran cantidad de personas que se acercaron para disfrutar del evento.

Con la expectativa de repetir el éxito, se anunció un nuevo viaje especial con asalto para el sábado 1º de noviembre, con los pasajes casi agotados, lo que reafirma el creciente interés por esta propuesta turística que combina historia, entretenimiento y tradición.