El Concejo Deliberante de El Hoyo destinó el edificio histórico al Museo local

El inmueble de la Plaza Antiguos Pobladores será el espacio definitivo para resguardar la memoria y el patrimonio cultural de la comunidad.

El Concejo Deliberante de El Hoyo inició el mes de octubre con una sesión ordinaria en la que participaron cinco ediles y se aprobó por unanimidad una resolución clave para la identidad local: destinar de forma definitiva el edificio histórico ubicado en la Plaza Antiguos Pobladores al funcionamiento del Museo de la localidad.

El dictamen de comisión establece que el inmueble, situado en el lote 1 manzana 36, será preservado como un espacio cultural permanente. La medida reafirma decisiones anteriores y consolida el reconocimiento del sitio como un punto de referencia para la memoria colectiva y la historia de los primeros pobladores.

Además, el Concejo dispuso que las actividades relacionadas con el Museo serán reglamentadas por el Departamento Ejecutivo Municipal. Con esta definición, el edificio recupera su valor simbólico y se garantiza su uso comunitario, promoviendo la conservación del patrimonio histórico de El Hoyo para las generaciones futuras.