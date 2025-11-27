El consumo se hundió en septiembre: supermercados y mayoristas registraron fuertes caídas

se desplomaron las ventas tradicionales mientras crecieron el comercio barrial y online.



El último relevamiento del sector señala que en septiembre las ventas en supermercados de cadena y comercios mayoristas sufrieron un fuerte descenso, arrastrando al consumo masivo general. La caída se explica por la merma en la actividad de las grandes superficies y la retracción del poder adquisitivo, lo que provocó que muchos argentinos modifiquen sus hábitos de compra.

Lejos de mantenerse constante, la disminución afectó a rubros esenciales como alimentos, limpieza e higiene, generando un panorama de ajuste generalizado. En contraste, se observó un aumento en las ventas realizadas vía comercio electrónico y en autoservicios independientes, lo que indica que una parte de los consumidores optó por alternativas más económicas o accesibles.

Este corrimiento del consumo refleja no solo una situación puntual de baja, sino una tendencia más profunda: los hogares ajustan sus presupuestos, priorizan lo justo, y evitan grandes cargas en un contexto económico incierto. Esa búsqueda de ahorro y pragmatismo redefine los circuitos del consumo en el país.

El impacto no se limita a los compradores: pequeños comercios, mayoristas y supermercados sienten la presión. Muchos advierten una caída en su facturación que pone en riesgo el abastecimiento o incluso la continuidad de negocios en localidades menos pobladas.

En definitiva, septiembre dejó en claro que el consumo argentino sigue resentido, que las grandes cadenas pagan caro la caída de ventas, pero también que los cambios en los hábitos de compra —hacia lo barrial y lo digital— podrían marcar el rumbo del consumo en los meses que vienen.