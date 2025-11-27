El guiño del Pity Martínez que encendió rumores tras su inminente salida de River

El volante, que no seguirá en el club a fin de año, publicó un mensaje que reavivó la posibilidad de volver a Huracán.



Gonzalo “Pity” Martínez afronta sus últimos días como jugador de River Plate: su contrato vence en diciembre y el club ya le comunicó que no será renovado. En ese contexto, el mediocampista dejó un mensaje público que despertó especulaciones sobre su futuro. Publicó un recuerdo de su paso por Huracán acompañado por un emoji del globo, un gesto que rápidamente fue interpretado como un acercamiento al club donde debutó en Primera.

La publicación tuvo impacto inmediato entre los hinchas del “Globo”, que tomaron el guiño como una señal de interés en regresar. Al mismo tiempo, abrió el debate sobre su actualidad futbolística. Desde su vuelta a River en 2023, Martínez alternó buenas y malas, con varios períodos afectados por lesiones y sin recuperar el nivel que lo llevó a ser protagonista en el ciclo anterior.

Para River, el final del año marca una etapa de recambio profundo en el plantel y la salida del Pity forma parte de esa reestructuración. Para Huracán, el mensaje sirve para medir el clima interno y evaluar si la vuelta del jugador encaja en el proyecto deportivo que se está armando.

Por ahora no hay negociaciones formales, pero el guiño ya puso el tema sobre la mesa. El destino del jugador dependerá de la propuesta que reciba y de si el club que lo vio nacer decide avanzar en un regreso que, hasta hace pocos días, parecía lejano