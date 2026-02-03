El Gobierno dio marcha atrás con la nueva fórmula del IPC del INDEC

Marco Lavagna dejó la conducción del organismo por la decisión del Gobierno de Milei de mantener el esquema actual de medición, vigente desde 2004.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que Pedro Lines será el sucesor de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Lines, quien se desempeñaba como «número dos» del organismo, fue destacado por el ministro como un funcionario de «trayectoria intachable» y perfil técnico.

La salida de Lavagna, aunque se produjo en buenos términos, estuvo marcada por una diferencia de criterios respecto a la implementación de la nueva fórmula de inflación. Mientras el equipo técnico del INDEC planeaba aplicar en enero el cambio metodológico basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, el Gobierno decidió frenar la medida.

El IPC se queda como está

Caputo explicó que la visión del presidente Javier Milei es no alterar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en este momento. «No hay que cambiar el índice ahora. Marco corrió los números del año pasado y da prácticamente lo mismo», afirmó el ministro en declaraciones radiales. El objetivo oficial es esperar a que el proceso de desinflación esté «totalmente consolidado» antes de modificar la canasta de consumo utilizada desde 2004.

Esta decisión posterga un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por ahora, el mercado estima para enero una inflación de entre el 2,2% y 2,6%, lo que marcaría una desaceleración respecto al 2,8% de diciembre.

Tarifas y subsidios

En otro orden, el ministro se refirió a la actualización de los servicios públicos. Caputo anunció que han «aplanado los grupos» para reducir la volatilidad estacional entre verano e invierno. «La idea es que la recomposición sea un poquitito mayor que la inflación en cada mes», detalló.

A pesar de que se eliminó la segmentación anterior (N1, N2 y N3), el ministro aseguró que los sectores de ingresos medios y bajos seguirán percibiendo subsidios bajo el nuevo esquema. Según Caputo, aunque algunos usuarios vean subas en febrero, el impacto será más previsible que en los picos de invierno, buscando que el vecino «sepa más o menos cuánto paga».