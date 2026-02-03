Boudargham confirmó la conexión de una nueva perforación a la red de agua

El intendente de Cholila anunció que la conexión se realizará esta semana y que ya se avanza en una segunda perforación.



La localidad de Cholila avanza en una serie de acciones para enfrentar los problemas de abastecimiento de agua potable que se vienen registrando a raíz de la sequía que afecta a la región. En ese contexto, el intendente Silvio Boudargham anunció la pronta puesta en funcionamiento de nuevas perforaciones destinadas a reforzar el suministro en distintos sectores de la localidad.

En diálogo con Cadena de los Andes FM 96.1, el jefe comunal confirmó que la primera perforación ya se encuentra lista y será conectada a la red de agua en las próximas horas. “Hoy a la tarde o, a más tardar, mañana se estaría conectando la primera perforación a la red”, señaló.

Según explicó Boudargham, esta obra permitirá atender una de las situaciones más críticas vinculadas al acceso al agua potable. “Teníamos el grave problema del agua y también ahí estamos trabajando en eso”, remarcó, en referencia a las dificultades que atraviesa la comunidad.

La perforación que está próxima a entrar en funcionamiento será destinada exclusivamente al barrio Malvinas, donde la nueva perforación se conectará de manera directa a la red de distribución, con el objetivo de mejorar la presión y garantizar el abastecimiento en esa zona.