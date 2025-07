El Gobierno extiende los cortes de gas al menos por 24 horas

Debido a la ola polar que se vive a nivel nacional, distintos puntos del país cortaron los suministros de GNC.

La suspensión del suministro de GNC se extiende por 24 horas más en estaciones de servicio de distintos puntos del país, a fin de garantizar el abastecimiento en las casas en medio de la ola polar.

De esta manera, el corte de GNC se alarga por 48 horas, el cual había dado inicio durante el mediodía del miércoles.

Mendoza, la región Centro y Cuyo son algunos de los lugares donde confirmaron el parate en la venta de Gas Natural Comprimido (GNC), según lo dispuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), AMENA (Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines) y Cecha (Confederación de Expendedores de Combustibles).

La situación en el caso de GNC para vehículos depende de la zona y el contrato que tenga la estación de servicio con el distribuidor. En la Ciudad de Buenos Aires y AMBA, el 98% de las estaciones tiene contrato firme y están brindado y despachando normalmente. El problema se da mayormente en el interior del país y La Plata, donde tienen contrato interrumpible.

En tanto, en Salta, Jujuy y Mar del Plata se complicó también el gas residencial por un problema de transporte y presión del gas.

El intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia que «ayer a las 18 horas empecé a recibir llamados de vecinos planteándome que tenían problemas de gas y me di cuenta que no era algo puntual sino general, me comunique con Camuzzi, uno de los llamados era de un hospital por lo que convoqué al Comité de Crisis del municipio».

Decidimos «bajar el consumo para que la presión que teníamos en ese momento no generara problemas, cortamos el servicio en estaciones de servicio, el gas industrial, shoppings y gastronomía», detalló.

Montenegro sostuvo que «se está normalizando la situación» aunque en los lugares donde se cortó el suministro la restauración del gas no es automática, mientras que «en muchos lugares no llegó a cortarse del todo, porque se corta cuando baja de determinada presión».

«El problema no es la cantidad sino la presión, que venga con una determinada presión, y había bajado notablemente la presión, normalmente tiene que estar en 70 y estaba en 30», especificó.

Por su parte, Dalmiro Saux, integrante de la Cámara de Expendedores de GNC, señaló en declaraciones radiales que «ayer nos ordenaron cerrar » pero que en adelante «supuestamente el pico de gran demanda domiciliaria va a aflojar y cuando afloje eso volvemos a la normalidad».

«Estoy seguro que este fin de semana estamos absolutamente normal», afirmó.

Dijo que «el problema es la demanda domiciliara que explotó y no tenemos suficiente capacidad de transporte de gas, gas hay pero no tenemos cómo transportarlo».

Por su parte, desde la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) informaron hoy que ante la ola de frío polar que afecta a gran parte del país, el sector del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en garrafas se encuentra «trabajando al máximo de su capacidad para garantizar el abastecimiento a millones de hogares, industrias, comercios y zonas rurales que dependen exclusivamente de este recurso energético esencial».

La situación se torna crítica en diversas ciudades del interior que enfrentan cortes en el suministro de gas natural o cañerías congeladas, además de los cortes programados en industrias, lo que dispara la demanda de garrafas como única alternativa inmediata para calefacción, cocción y agua caliente.

«Frente a esta emergencia, las empresas agrupadas en la están desplegando un operativo logístico extraordinario: reforzando la distribución y coordinando acciones con autoridades provinciales y municipales para llegar a cada punto del país que lo necesite», se informó.

Además del uso residencial, también se está asegurando el abastecimiento de GLP a granel, indispensable para la continuidad operativa de industrias, comercios y actividades agropecuarias en zonas sin acceso a redes.

Según el Censo Nacional 2022, el 46,3% de la población argentina utiliza garrafas o cilindros de GLP como fuente principal de energía para cocinar y calefaccionarse.