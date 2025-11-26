El Hoyo abre convocatoria para artistas, puestos y actividades de la Fruta Fina

La Municipalidad lanzó inscripciones para artistas, feriantes, puestos gastronómicos y actividades deportivas de la 38° Fiesta de la Fruta Fina.

La Municipalidad de El Hoyo informó la apertura de la convocatoria para la 38° Fiesta de la Fruta Fina, invitando a artistas, feriantes y prestadores gastronómicos a participar de la tradicional celebración que se realizará el 9, 10 y 11 de enero de 2026.

En el caso de los artistas, la inscripción se realiza exclusivamente por correo electrónico a artistasfrutafina2026@gmail.com, donde deberán enviar material de la banda o solista, cantidad de integrantes, pretensiones de caché, copia de una factura emitida en otro evento —con detalle de “servicios musicales” o “servicios varios”— y CBU correspondiente a la misma persona que factura. El plazo de inscripción se extiende hasta el 20 de diciembre.

También se anunció la licitación de puestos gastronómicos para el predio de la fiesta. Las presentaciones se reciben en el Área de Producción hasta el viernes 5 de diciembre a las 10 hs, con apertura de sobres ese mismo día a las 11 hs en la Casa de la Cultura. El valor del pliego es de $30.000, disponible en Rentas municipales de 8 a 12 hs. Los feriantes, en tanto, deberán presentarse directamente en el Área de Producción por orden de llegada. Las consultas pueden realizarse al WhatsApp del área: 2944 134575 (mensajes) y 4471 710 (llamadas de 7.30 a 13 hs).

Por último, se abrió la inscripción para las actividades deportivas y juegos tradicionalistas, mediante el correo deporteelhoyo@gmail.com.

El cronograma previsto es el siguiente:

Viernes 9/1: Newcom.

Sábado 10/1: Newcom, motosierristas, hacheros (femenino y masculino) y carrera 10K.

Domingo 11/1: Newcom y carrera de mountain bike (1° edición).

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar los cupos de cada actividad. La organización reiteró la invitación a toda la comunidad y a quienes deseen sumarse a la edición 2026 de la Fiesta de la Fruta Fina.