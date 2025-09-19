El impresionante récord que rompió Palmeiras tras vencer a River en el Monumental

Superó al París Saint-Germain -campeón de Champions League y subcampeón del Mundial de Clubes.



La victoria de Palmeiras en el Monumental no solo le permite llegar a la revancha con mayor tranquilidad, sino que también le dio un récord. El 2 a 1 ante River convirtió al Verdao en el mejor equipo visitante de 2025, con mejores números jugando fuera de casa que cualquier otro equipo del planeta.

De acuerdo a lo informado por Opta, el conjunto dirigido por Abel Ferreira superó al París Saint-Germain -campeón de Champions League y subcampeón del Mundial de Clubes- jugando de visitante. Ahora, nadie ganó más en territorio ajeno que el gigante brasileño.

El triunfo en Núñez fue el número 18 de Palmeiras jugando fuera del Allianz Parque en 2025. De esta manera, se puso por encima de los de Luis Enrique, que sacaron 17 victorias cuando le tocó jugar lejos del Parque de los Príncipes. En tercer lugar se encuentra Barcelona, con 15 festejos. De todas formas, al calendario todavía le quedan más de 3 meses de acción.

Abel Ferreira, invicto en Argentina

Además del recién mencionado récord, Abel Ferreira volvió a irse con una victoria de Buenos Aires y estiró su invicto jugando en Argentina. El técnico de Palmeiras dirigió seis veces a su equipo en territorio albiceleste y nunca fue derrotado con el Verdao: suma 4 triunfos y 2 empates.

Su primera victoria también fue ante River, pero en el Estadio Libertadores de América (el Monumental estaba en obras), con un contundente 3-0 en 2021. Posteriormente, le ganó dos veces 2-1 a Defensa y Justicia: en la Libertadores 2021 y en la Recopa. En 2023 empató sin goles ante Boca en La Bombonera y en 2024 se llevó un 1-1 del Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo.