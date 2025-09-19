River va por la épica en Brasil ante Palmeiras

El equipo de Gallardo debe revertir el 2-1 ante Palmeiras, que llega con la duda de Khellven por lesión

River Plate se jugará el pase a las semifinales de la Copa Libertadores el próximo miércoles en San Pablo, cuando visite a Palmeiras en el partido de vuelta de los cuartos de final. En la ida, disputada en el Monumental, el conjunto brasileño se impuso 2 a 1 y llega con ventaja, pero los dirigidos por Marcelo Gallardo mantienen la ilusión de dar vuelta la serie.

Para avanzar, el Millonario necesita ganar por dos goles o más, lo que le daría la clasificación directa. Si logra imponerse por un tanto de diferencia, la llave se definirá por penales. En cambio, un empate o una derrota lo dejarán eliminado del certamen.

En el equipo de Abel Ferreira, la atención está puesta en la recuperación de Khellven, lateral derecho de 24 años, que sufrió una molestia en el pie y es duda para el choque decisivo. En caso de no llegar, su reemplazante será Agustín Giay, ex San Lorenzo.

El ganador de este cruce se medirá en semifinales con el vencedor de Sao Paulo y Liga de Quito, que el jueves jugarán la revancha en Brasil tras el 2-0 de los ecuatorianos en la ida