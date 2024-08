El IPV verificará si los ocupantes de las viviendas adjudicadas son los propietarios

El encargado del IPV adelantó que se llevará a cabo un exhaustivo control en las viviendas, ya que se detectaron varias irregularidades.

El Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) informó que desde el organismo se llevarán a cabo una serie de controles sobre las viviendas otorgadas, ya que según indicó se detectaron varias propiedades que no están ocupadas por sus verdaderos titulares.

“Hubo mucha inacción en cuanto al control de casas otorgadas y nosotros tenemos facultad de controlar quién vive, porque si no se terminó de pagar no puede ser alquilada ni vendida. A través de nuestro equipo de trabajo estamos empezando a tener presencia en los barrios, porque hemos detectado muchas irregularidades, casos de venta o alquileres o gente que no vive en la vivienda, lo que también es irregular”.

Además, el funcionario afirmó que donde se detecte una familia que no se encuentre registrada en el organismo, los datos serán chequeados y se buscará adjudicar a quien esté viviendo, o se recuperará la vivienda para otorgar a otros con necesidades urgentes.