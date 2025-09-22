El juicio por la muerte de Tino John suma otra demora

Tras la recusación de un magistrado, el juez designado se excusó y la causa deberá esperar una nueva designación judicial.

El juicio por jurados que investiga la muerte de Martín “Tino” John, ocurrida en junio de 2021 durante un operativo policial en Lago Puelo, volvió a sufrir un revés procesal.

El viernes pasado la Oficina Judicial había confirmado la designación del juez Jorge Novarino como magistrado técnico, tras la recusación aceptada contra el juez José Luis Ennis. Sin embargo, este lunes Novarino presentó su excusación, alegando que tiempo atrás, en su rol de juez de ejecución, había recibido en su despacho a uno de los imputados, el comisario Omar Martínez, lo que podría afectar la imparcialidad exigida.

La mirada de la defensa

El defensor público Marcos Ponce, representante de uno de los hijos de Tino John, explicó que esta decisión genera “un nuevo retroceso” en el avance del juicio:

“Hoy nos notifican que el doctor Novarino manifiesta que no está en condiciones de hacerse cargo del juicio. Esto significa que la Oficina Judicial deberá volver a designar a un nuevo juez, con la incertidumbre de que muchos de los magistrados de la circunscripción ya intervinieron en etapas previas”.

Ponce detalló que solo quedaría disponible la jueza Fernanda Révori, aunque actualmente se encuentra de licencia. Si no fuera posible su intervención, debería designarse un juez de extraña jurisdicción, lo que implicaría mayores trámites y dilaciones.

Impacto en la familia

El defensor expresó la frustración de los allegados de la víctima:

“Cada noticia de estas que tenemos que llevarle a la familia es de una zozobra tremenda. Es un descreimiento en la justicia, un descreimiento en el sistema. Realmente está siendo muy difícil acompañarlos”.

El caso lleva más de cuatro años sin llegar a instancia de debate. Ponce recordó que, según el Código Procesal de Chubut, los imputados no pueden estar sometidos a proceso más de tres años desde la apertura de investigación. En este expediente, ese plazo vencería el 15 de noviembre de 2025.

“Lo más conveniente sería que el juicio se realice antes de esa fecha. Existen alternativas legales, pero la dilación constante pone en riesgo el cumplimiento del plazo razonable”, subrayó.

Próximos pasos

La Oficina Judicial de Lago Puelo deberá resolver en los próximos días si convoca a la jueza Révori una vez finalizada su licencia o si se solicita un magistrado de otra jurisdicción para poder concretar el juicio en Esquel.

