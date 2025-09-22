Pintadas en la plaza central de El Hoyo

El municipio detectó actos de vandalismo en la plaza Antiguos Pobladores y pidió a los responsables que reparen los daños.

La Municipalidad de El Hoyo informó que, gracias al nuevo sistema de monitoreo recientemente instalado, se detectaron pintadas en uno de los sectores de la plaza Antiguos Pobladores. Desde el área de Gobierno se convocó públicamente a las personas responsables para que procedan a restaurar el lugar, devolviendo el espacio a su estado original.

El municipio fue claro al advertir que, en caso de no recibir una respuesta en el corto plazo, se dará intervención a la Policía local para avanzar con la identificación de los autores y el inicio de actuaciones correspondientes. La medida busca desalentar hechos de vandalismo y proteger los espacios públicos que forman parte del patrimonio de la localidad.

La plaza Antiguos Pobladores es un sitio de referencia para vecinos y visitantes. Allí se realizan actos cívicos, ferias de productores y eventos culturales que fortalecen el sentido de pertenencia de la comunidad. “Cuidar los espacios comunes es una responsabilidad de todos”, señalaron desde el Ejecutivo municipal, al tiempo que instaron a la población a colaborar en el cuidado de estos lugares.

Además, destacaron la importancia del nuevo sistema de monitoreo como herramienta de prevención y seguridad. La tecnología, explicaron, permite detectar situaciones en tiempo real y actuar de manera rápida para evitar daños mayores. El municipio planea ampliar la red de cámaras en otros espacios de uso comunitario.

Finalmente, las autoridades recordaron que la preservación de los espacios públicos es un trabajo compartido entre el Estado y la ciudadanía. Mantener en buen estado plazas y parques no solo embellece la localidad, sino que también fomenta la convivencia y el respeto por el entorno común.