El plan de Caputo para anclar el dólar: vender reservas con el aval del FMI

El equipo de Luis Caputo tiene orden del presidente Javier Milei de frenar los intentos para que la cotización de la divisa se escape.

Tras el anuncio de intervención en el mercado de cambios por parte del equipo económico, el Gobierno comenzó a vender divisas para evitar una escalada en la cotización, en la semana previa las elecciones bonaerenses.

Según supo Noticias Argentinas. el BCRA vendió dólares, luego de que se conociera la decisión del Gobierno de intervenir.

La cotización del dólar oficial se pactó a $1361 para la venta, y se negociaron 611 mil millones.

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X, en un mensaje que fue compartido por otros funcionarios.

Por otra parte, fuentes cercanas al gobierno dejaron trascender que el anuncio de intervención en el mercado cambiario cuenta con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las mismas fuentes sostienen que esta medida de intervención en el mercado cambiario es de carácter coyuntural y se mantendrá por un período limitado, con el objetivo de mantener la calma cambiaria que se enfrenta a las tensiones del período electoral.

