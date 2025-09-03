Mirantes negó categóricamente que se hayan arrojado líquidos con metales pesados a la Laguna Chiquichano

La ministra de Producción transmitió tranquilidad a la población de Trelew.

La ministra de Producción del Chubut, Laura Mirantes, negó categóricamente «que se hayan arrojado líquidos con metales pesados a la Laguna Cacique Chiquichano de Trelew» como consecuencia de las fallas que se produjeron en el sistema de bombeo del Parque Industrial, el cual ya tiene unos 50 años de uso y durante décadas no tuvo el mantenimiento adecuado por parte de las distintas gestiones de gobierno.

«Quiero llevar tranquilidad a la población que no hay este tipo de metales y que sin dudas han malinterpretado algunos conceptos cuando informé que se están haciendo muestreos a diario de la situación» indicó la funcionaria.

La titular de la cartera productiva de la provincia ratificó además que «avanza el sumario administrativo que pusimos en marcha apenas tomamos conocimiento de lo ocurrido porque como indiqué, los operadores de la ex CORFO no controlaron el circuito de agua, y no cumplieron el protocolo establecido», explicó.

«En ningún momento afirmé que se hayan volcado metales pesados, sí expliqué que en el parque industrial se manejan distintos tipos de residuos producto de las diversas actividades de las empresas que operan» agregó Mirantes, destacando además que «en ningún momento tampoco se responsabilizó a estas industrias».

Por último la ministra resaltó «el trabajo que se está realizando para limpiar la totalidad de la laguna» y afirmó que «vamos a informar a la población los resultados porque hay un Estado presente que está trabajando para dar respuestas a una situación que deriva también lamentablemente de años y años de desinversión en el parque industrial».