El Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

El Senado sancionó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que entre otras medidas bajará la edad de la imputabilidad de 16 a 14.

El oficialismo logró un nuevo triunfo en el Congreso con la sanción del Senado del nuevo régimen penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La medida fue aprobada con 44 votos positivos y 27 negativos. La sesión continuará con el debate y la posterior votación de la Reforma Laboral, que se espera también logre el apoyo de la cámara.

En una jornada marcada por un largo debate en el interior del Senado y los enfrentamientos entre manifestantes y la policía en las calles, hubo cuatro detenidos.

El gobierno logró una nueva victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

El Jefe de gabinete de Ministros celebró la sanción de la medida, con un mensaje que compartió en las redes sociales: «El Congreso Nacional sancionó la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

Ahora hay castigo donde antes había impunidad».

A su vez, la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también compartió un mensaje en su cuenta de X: «Celebro la aprobación de la Ley Penal Juvenil. Hoy la Argentina eligió, de una vez por todas, estar del lado de las víctimas.

Un paso firme para que la edad no sea una excusa y para que, en la Argentina, el que las hace, las pague».

La sesión podría extenderse hasta entrada la madrugada.

QUÉ CAMBIA CON LA REFORMA

La reforma de la ley Penal Juvenil, que había sido aprobada el jueves último, por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y propone para los menores desde sanciones breves hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.