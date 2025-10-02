El Senado rechazó los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Ambas leyes deberán ser promulgadas por el Poder Ejecutivo.

El Gobierno sumó nuevas derrotas en el Congreso. En una doble votación y tras un extenso debate, el Senado rechazó los vetos del presidente Javier Milei y dejó firmes las leyes de financiamiento a las universidades nacionales y de apoyo y refuerzo salarial para el personal médico y los empleados del Hospital Garrahan.

La ley de emergencia del sistema de salud pediátrico fue ratificada con 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones (todas del PRO). En tanto, la de financiamiento universitario obtuvo 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones.

Con estas insistencias, ya son tres las leyes que el Congreso ratificó en el mismo período legislativo al desautorizar vetos presidenciales. La primera había sido la que declaró la emergencia en los servicios de atención pública a las personas con discapacidad, también respaldada por una amplia mayoría en el Senado el pasado 4 de septiembre.

Pese a que el oficialismo retomó en las últimas semanas el diálogo político y multiplicó las fotos con sectores dialoguistas, no logró los votos para frenar el nuevo revés parlamentario.