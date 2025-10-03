Kicillof se reunió con Cristina Kirchner

El gobernador bonaerense y la exmandataria mantuvieron un encuentro durante una hora y media.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió este miércoles con Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. Fue el primer encuentro entre ambos en más de tres meses, tras los insistentes reclamos del kirchnerismo duro para que se concretara.

La reunión se extendió durante una hora y media. Aunque no se difundió una imagen oficial, desde el entorno de ambos dirigentes dejaron trascender que «fue un buen encuentro» y que conversaron sobre la situación nacional e internacional, además de la necesidad de «seguir sumando fuerzas para las elecciones de octubre».

La última vez que se habían visto había sido el 10 de junio, en la sede del PJ, horas antes de que la Corte Suprema confirmara la condena de CFK en la causa Vialidad. En esa ocasión, Kicillof permaneció menos de una hora en el lugar, donde se congregaba buena parte de la dirigencia kirchnerista.

La visita del gobernador era un punto de tensión dentro del peronismo, donde en reserva se lo cuestionaba por la demora en acercarse a la exmandataria. En las últimas semanas, Cristina recibió en su departamento a referentes como Jorge Taiana, Juan Manuel Urtubey, los intendentes Gustavo Menéndez y Mayra Mendoza, y hasta al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Aunque limitada por su situación judicial, Cristina busca mantener presencia en la campaña a través de mensajes de audio que se reproducen en actos del peronismo, como el que envió el martes a un encuentro de la agrupación Primero la Patria en la UMET.