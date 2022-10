En su visita a Esquel Sastre adelantó que si le toca ser Gobernador buscará replicar el modelo Madryn en toda la provincia

El Vicegobernador habló de su posible candidatura a Gobernador, la posibilidad de eliminar las PASO, producción y turismo.

En su recorrido por la provincia, el Vicegobernador Ricardo Sastre, quien se encuentra por estos días a cargo del Poder Ejecutivo provincial, visitó la ciudad de Esquel. En diálogo con los medios locales se refirió a diversos asuntos de actualidad.

Uno de los temas más importantes en nuestra provincia es el desarrollo de la matriz productiva, en ese sentido Sastre, brindó su punto de vista de lo que según él necesita Chubut “Yo creo que hay que sembrar, ampliar la matriz productiva, y esto nos hace pensar que en un territorio tan amplio, una superficie como la que tiene la provincia del Chubut, se puede o se vislumbra otro panorama, en el cual los funcionarios públicos tenemos que establecer estas políticas de estado más allá de cualquier tinte político, me parece que es una provincia en que tenemos todas las posibilidades y, a veces, hemos discutido otros temas también, de matriz productiva. Pero esto no afecta a nadie: es producción sana, limpia. Y gestionando se pueden abrir más mercados”.

Respecto al turismo, el vicegobernador argumentó “hoy es una muestra clara lo que está viviendo Esquel. Está colmado y la costa está totalmente colmada. Ya se ha ido perdiendo esa estacionalidad, de temporada de nieve o temporada de ballenas. Hoy, todas las estaciones del año tenés gente en las distintas ciudades turísticas de la provincia, y la verdad que es en base a una promoción muy importante que se ha podido hacer. Pasa a ser una de las principales industrias que tiene la economía provincial”.

En el ámbito político, Sastre opinó sobre la posibilidad de eliminar las PASO, y dejó una postura clara “Estoy totalmente de acuerdo con eliminarlas. Si me preguntan qué cambio haría en la ley electoral es eliminar las PASO. Es una exposición al electorado sin sentido, una erogación al estado más que importante: me parece que los partidos tienen que dirimir las internas puertas adentro”.

Por último el Madrynense habló de sus deseos de ser Gobernador de Chubut “Pueden haber escuchado “Madryn nunca tuvo un gobernador”. Pero más que de la ciudad, o si es hombre o mujer, hay que buscar la gente con mayor capacidad. Mi deseo particular: sí, a mí me encantaría ser gobernador de la provincia de Chubut, replicar lo que hemos replicado en Madryn o, como siempre digo y como en algún momento le puse de hashtag, “Madryn la más linda”. Digo, ¿por qué no ponerle “Chubut la mejor”? A mí me da una sana envidia cuando veo provincias como San Luis, Córdoba o San Juan, que han crecido tanto y que están llenas de actividades y espectáculos, y con economías fluyentes. Yo quiero eso para Chubut. Me parece que tenemos todas las posibilidades para hacerlo”.