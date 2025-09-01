Epuyén cumple 117 años

Epuyén celebra más de un siglo de historia, rodeada de cerros y bosques, con un nombre que refleja la conexión con su entorno natural privilegiado. Conocé un poco más de este paraíso comarcal.



Epuyén, fundada el 1º de septiembre de 1908, celebra hoy más de un siglo de historia y desarrollo en la Comarca Andina. Conocida por su belleza natural, la localidad se encuentra a 290 metros sobre el nivel del mar y está rodeada por bosques y los cerros Pirque y Epuyén, ofreciendo un clima privilegiado y paisajes que atraen a turistas y amantes de la naturaleza.

Historia y evolución de Epuyén

El nombre “Epuyén”, que significa “Dos que van”, hace referencia a los dos arroyos que desembocan en el río Epuyén, subrayando la conexión de la localidad con su entorno natural. Los primeros pobladores fueron los tehuelches, seguidos por araucanos y mapuches, quienes aportaron su cultura y respeto por la naturaleza.

Con la colonización occidental a partir de 1908, la economía del pueblo se basó en una producción agrícola autosuficiente, con cultivos de papas, arvejas y maíz. La llegada de migrantes europeos en la década de 1940 introdujo avances tecnológicos y nuevas prácticas agrícolas, mientras que la industria maderera comenzó a desempeñar un papel importante en la economía local.

A partir de los años 70, nuevos migrantes de grandes ciudades argentinas impulsaron un modelo de desarrollo alternativo basado en la fruta fina, la producción artesanal y el turismo de aventura, consolidando a Epuyén como un destino de vida en contacto con la naturaleza.

Celebraciones por el 117º aniversario

Las festividades comenzaron el domingo 31 de agosto con una vigilia en el Gimnasio Municipal, que incluyó shows musicales del Centro de Estudios Cordilleranos, recitales de artistas locales y presentaciones de grupos de chamamé como “Los Amigos”. La noche concluyó con una ceremonia de velas, caminata hacia la Plaza Abelardo Epuyén, ofrenda floral, descubrimiento de placa y la presentación de la banda “Alborada Tropical”.

Hoy, lunes 1 de septiembre, se llevará a cabo el acto y desfile cívico-militar en la Avenida Los Halcones. La actividad comenzará a las 14:30 con la convocatoria de autoridades, y el desfile iniciará a las 15 horas.

Cortes de tránsito

La Municipalidad informó que, con motivo del acto aniversario, se realizarán cortes y restricciones vehiculares de 13:30 a 17:00 hs en:

Av. Los Halcones (entre Av. Los Cóndores y Calle El Michay)

Calles: Los Radales, Los 7 Colores y Águila Mora

Av. Los Halcones y Calle Michay (entre Av. Los Cóndores y la rotonda)

Feria comunitaria y cierre de oficinas

En paralelo, se desarrollará una feria comunitaria en el Salón de la Escuela 774 de 14 a 18 horas, un espacio de encuentro donde se combina la cultura y el comercio local.

La Municipalidad de Epuyén informó además que las oficinas y el Gimnasio Municipal permanecerán cerrados durante el lunes 1 de septiembre, retomando sus actividades normales el martes 2.

Un aniversario que celebra historia y naturaleza

El 117º aniversario de Epuyén es más que un festejo: es el reconocimiento a su rica historia y su entorno natural privilegiado, elementos que definen su identidad y la hacen parte fundamental de la Comarca Andina.