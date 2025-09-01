Proyecto para poner límites a los viáticos en la Legislatura

Diputados de Despierta Chubut presentaron un proyecto que busca regular el uso de fondos destinados a traslados y estadías, exigiendo la justificación y aprobación de cada gasto.

Los diputados provinciales Emanuel Fernández, Paulina Hogalde y María Andrea Aguilera (Despierta Chubut), presentaron el viernes en la Legislatura el Proyecto de Resolución N° 167/25 que tiene por objetivo ordenar la asignación de viáticos, luego dde varios escandaletes surgidos por el uso indebido de los mismos.

Entre los Fundamentos, señalan que “la Constitución Provincial establece expresamente que los servicios de los diputados serán compensados con una dieta fijada por ley, y que aquellos que residan fuera de Rawson pueden percibir proporcionalmente a la distancia una asignación compensatoria para cubrir sus gastos de traslado y estadía”.

Y agregan: “La remuneración de los legisladores no se limita a la dieta, sino que puede incluir, en caso de corresponder, una asignación vinculada estrictamente a los gastos derivados del traslado y la estadía en la capital provincial para cumplir funciones oficiales. El alcance de la compensación es restrictivo, circunscribiéndose a lo indispensable para el ejercicio del mandato legislativo en la sede institucional, sin habilitar erogaciones discrecionales fundadas en intereses particulares o en agendas políticas ajenas a la labor parlamentaria”, agregan los diputados.

“Pretender reconocer viáticos o reintegros adicionales para viajes no estrictamente necesarios a la sede legislativa, o que no hayan sido expresamente encomendados por la Cámara, implicaría desnaturalizar el sentido del artículo 128 y consagrar privilegios carentes de sustento constitucional”, señalan.

Por todo eso, Fernández, Hogalde y Aguilera pretenden que la Cámara apruebe la parte resolutiva, que dice lo siguiente:

“Artículo 1°: Establézcase que todo Diputado que requiera la cobertura de gastos de traslado, viáticos, hospedaje o cualquier otro concepto análogo vinculado a la realización de una Comisión de Servicios deberá presentar un Proyecto de Resolución en el que funde de manera expresa los motivos y la necesidad de dicho requerimiento”.

En tanto, el Artículo 2°, dice que “la autorización de la cobertura solicitada se someterá a consideración del pleno de la Honorable Legislatura del Chubut, previo dictamen de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda. En caso de que el autor del proyecto solicite su tratamiento sobre tablas, se aplicará el procedimiento previsto en el Reglamento Orgánico de la Legislatura para el tratamiento de los asuntos sobre tablas, sin que ello obste a la obligación de fundar los motivos y la necesidad del requerimiento”.

Parece que se viene el fin de los viáticos sin control.