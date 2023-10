Espert se inclinó por su ex socio político de cara al balotaje

“Mi opción es Milei, pero se tiene que convertir en un estadista” Afirmó el diputado de Juntos por el Cambio y líder de Avanza Libertad.

El diputado de Juntos por el Cambio y líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, se pronunció en favor de Javier Milei de cara al balotaje, pero advirtió: «Deberá convertirse en un estadista».

«Mi opción es Milei, pero se tiene que convertir en un estadista, tiene que aunar voluntades, tiene que construir, tiene que dejar de dinamitar puentes, tiene que militar el trabajo político», argumentó Espert, que supo compartir espacio con Milei.

En esa línea, el ex candidato presidencial sostuvo sobre el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich: «No alcanza, Milei, si es liberal, tiene que respetar a las minorías: hablo de las minorías sexuales, de la comunidad gay y la comunidad trans. Hay que respetarlas, no degradarlas, como lo hacen desde su espacio».

Hay que respetar la libertad de expresión. Cada persona que no opina como Milei, el mileísmo la tilda de valijero, chanta o de viejo meado. No es así. Un periodista incisivo no es un periodista valijero o alguien haciendo una operación, sino alguien que pregunta. Hay que respetar la libertad de culto», agregó.

Se trata de otro dirigente de la coalición opositora que se inclina por Milei, que disputará en las urnas frente a Sergio Massa (Unión por la Patria) el próximo 19 de noviembre la Presidencia de la Nación.