Esquel | La familia de José Crettón realizará un matebingo el 6 de agosto

Lo recaudado será para pagar el abogado que representará a la familia en la causa por la desaparición del joven.



A pocos días de cumplirse un año de la desaparición de José Crettón en El Maitén, su familia realizará un matebingo para recaudar fondos que ayuden a pagar el abogado querellante en la causa.

El evento será el próximo 6 de agosto desde las 14 horas en la Escuela Nº 24 de Esquel. Los cartones se pueden adquirir el día del evento.

En este marco, Lucas Crettón, tío de José, destacó que la familia contó con la colaboración de numerosos comerciantes, instituciones y referentes políticos.

«Estamos organizando una marcha para el 11 de agosto en Tribunales porque ya vamos a cumplir un año y no se sabe nada, el cuerpo no aparece mas allá de que hayan dos personas detenidas; sabemos que hay mas personas que tienen que estar detenidas. Sin el cuerpo de José no vamos a tener justicia nunca», sostuvo.