Esquel | Ongarato explicó por qué se eliminó publicación de sueldos de funcionarios en la web municipal

A través de la página web de la Municipalidad de Esquel días atrás se habían dado a conocer los sueldos de los funcionarios políticos de la comuna, pero luego la publicación fue eliminada por considerarse que “se prestaba a una lectura errónea”.

El intendente Sergio Ongarato salió a explicar la situación, señalando que los datos sobre lo que cobra cada funcionario municipal serán nuevamente publicados, pero explicitando claramente cuál es el sueldo real de bolsillo. “En la Municipalidad los funcionarios no ganan sueldos exorbitantes. El sueldo de bolsillo del intendente no llega a 120 mil pesos por mes, y de ahí para abajo”, indicó Ongarato.

“Yo pedí que sacaran la publicación porque se prestaba a una lectura errónea de lo que cobran en realidad los funcionarios políticos ya que, ahí figuraba el costo total de lo que le cuesta a la Municipalidad pagar el sueldo de un empleado o un funcionario. Y no se leía claramente lo que el funcionario cobra de bolsillo. Y lo que le importa a la gente y a cada uno de los que trabajamos, es lo que a fin de mes podemos disponer para cubrir los gastos de nuestros hogares”, explicó el mandatario municipal.

En la publicación de los sueldos de los funcionarios municipales “figurábamos algunos ganando casi el doble de lo que en realidad cobramos de bolsillo”. En este marco, “ya di las instrucciones de cómo tienen que publicarse los datos para que sean bien claros, donde quede bien en claro lo que realmente cada funcionario lleva a su casa a fin de mes. No hay nadie que gane 200, 300 ó 400 mil pesos por mes. En la Municipalidad los funcionarios no ganan sueldos exorbitantes. El sueldo de bolsillo del Intendente no llega a 120 mil pesos por mes, y de ahí para abajo”.

Admitió el intendente que “los sueldos de la Municipalidad no son malos; son buenos gracias al trabajo que hacemos, a la contención del gasto. Y esto lo hicimos sin despedir a nadie, sino que se ha hecho más eficiente el uso de papelería, combustible y de cada una de las cosas que tenemos que hacer para poder brindar los servicios a los vecinos de nuestra comunidad”.

Consultado sobre si no se había planteado esto antes de hacer públicos los datos, Ongarato dijo que evidentemente “hubo un malentendido sobre qué era lo que había que publicar. La planilla de sueldos, lo que sale directamente de hacienda, no es algo fácil de leer muchas veces. Incluso la ejecución presupuestaria que hoy está online, donde uno puede saber cuánto se gastó de cada partida, muchas veces me hace a mí consultar cómo es la imputación de los gastos”.

Por ejemplo, “lo que se va a gastar en el pago a contratados, en enero ya tiene el 50% ejecutado. Porque cuando se carga el contrato se imputa la totalidad del mismo. Pero después los empleados cobran mes por mes. Y eso no se ve directamente reflejado en una planilla”.