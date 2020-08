Esquel | Renunció el secretario de Turismo: Ongarato espera convencerlo para que continúe en el cargo

Ongarato recibió con sorpresa renuncia del secretario de Turismo y espera convencerlo para que continúe en el cargo.

El intendente Sergio Ongarato confirmó ayer la renuncia del secretario de Turismo y Producción de la Municipalidad de Esquel, Mariano Riquelme, expresando su sorpresa por esta decisión, señalando que dialogará con él para conocer los motivos de esta decisión y la posibilidad de que continúe en el cargo.

«Fue un poco sorpresiva la presentación de la renuncia, por el momento no se la he aceptado para tener una instancia de dialogo con él y ver las razones de fondo por las cuales tomó esta decisión», dijo el intendente en diálogo con la prensa, aclarando que «la renuncia fue una decisión personal de él (por Riquelme) y no de un pedido mío, todo lo contrario».

Sobre el trabajo de Riquelme, que asumió como Secretario de Turismo en la gestión anterior de Ongarato, tras la renuncia de Lapenna y cuando era Director del área, Ongarato señaló que en este segundo gobierno «le pedí por su capacidad que se haga cargo del área de Producción, del Capec y de la relación con los productores y él con mucho compromiso y dedicación logró importantes cosas» valoró.

A criterio del intendente, Riquelme está cumpliendo de la mejor manera su rol «en un marco complejo», y dejó entrever que el alejamiento estaría impulsado por las «frustraciones y los problemas diarios que tiene que afrontar ante las medidas por la pandemia. Lo que ha construido, tanto él como sus antecesores durante muchos años, parece que se estuviera derrumbando como un castillo de naipes por las consecuencias del Covid-19. Agencias, emprendimientos turísticos que están cerrando sus puertas, cambiando de rubros, y que nos dejan un panorama muy incierto en todo lo que tiene que ver con el turismo» apuntó.

SITUACION EPIDEMIOLOGICA

Recordó Ongarato que hace unos días, «estuvimos reunidos en la Municipalidad con el Ministro de Turismo de Chubut -Néstor García-, pensando alternativas para ver si se puede mover un poco el sector turístico y que haya un aliciente. Después se modifica la situación epidemiológica en la región, lo cual nos deja sin la posibilidad de tener un intercambio recreacional para el sector turístico. Todo lo que habíamos planificado en torno a la temporada de invierno cayó por tierra».

La situación epidemiológica «dio por tierra todo lo que él había trabajado fuertemente con el concesionario de La Hoya, con el sector turístico y la Provincia. Esto también puede ser parte de la frustración. Riquelme ha aceptado con mucho compromiso todos los desafíos que implica la situación que estamos viviendo».

Asimismo, el Intendente destacó el trabajo realizado por Riquelme desde el lugar que le tocó en el COEM, «de hecho en un momento parecía haberse transformado la Secretaría de Turismo en una agencia para repatriar esquelenses desde otros puntos del país en el marco de la pandemia. Hubo muchas situaciones injustas hacia él, con vecinos enojados que lo responsabilizaban de cosas que no le correspondían».

APOYO DEL SECTOR PRIVADO

Más adelante, Ongarato dijo que no tiene un reemplazante definido en caso de que Riquelme ratifique la decisión de dar un paso al costado y dejar la Secretaría de Turismo y Producción. «Tendría que pensar un nombre porque no lo tengo en este momento. Mi nombre es Mariano Riquelme en estos momentos, que a su vez tiene un apoyo importante del sector turístico, ya me lo han hecho saber algunos. Espero poder convencerlo de que siga» expresó el intendente.

Por último, Ongarato expresó que si Riquelme se aleja del cargo «me haría repensar varias cosas en cuanto al funcionamiento de la Secretaría de Turismo y Producción, sobre todo en una situación tan compleja como la que tenemos hoy debido al Covid-19».