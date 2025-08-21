Esquel y Chaitén fortalecen la integración con convenio binacional en turismo y cultura

El intendente Matías Taccetta y la alcaldesa Clara Lazcano firmaron un acuerdo para impulsar el desarrollo conjunto en áreas claves.

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, junto al secretario general de intendencia, Gustavo Simieli, participaron de un encuentro oficial en Chaitén, donde se reunieron con la alcaldesa Clara Lazcano para avanzar en la integración regional entre ambas localidades.

Durante la jornada, se firmó un convenio de colaboración enfocado en el desarrollo conjunto en los ámbitos de turismo, deporte y cultura. Además, la comitiva visitó distintos puntos de interés en la comuna chilena, destacándose el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins – Centro de Visitantes en Caleta Gonzalo. Allí, guardaparques de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) compartieron información sobre el valor natural y las oportunidades turísticas que ofrece la zona.

Como parte de la agenda, también recorrieron las instalaciones portuarias para evaluar nuevas alternativas de conectividad y cooperación que potencien el crecimiento económico y social en ambos territorios.

Respecto a esta iniciativa, Taccetta resaltó: “Para Esquel es fundamental consolidar estas instancias de encuentro binacional. No solo fortalecemos los vínculos en deporte, cultura y educación, sino que también avanzamos en gestiones que mejoren la conectividad y generen beneficios concretos para nuestros vecinos”.

El intendente informó además que está en proceso la apertura del Consulado Chileno en Esquel, un avance que calificó como “un paso trascendental” para la región. En sus palabras, “nos permitirá agilizar trámites, acercar servicios y, sobre todo, seguir construyendo puentes de integración con Chile”.