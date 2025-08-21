Los docentes con faltas sin justificar no cobrarán el bono de $ 200 mil

Lo confirmó el ministro de Educación, José Luis Punta, quien aclaró los alcances del bono extraordinario de hasta 200 mil pesos destinado a trabajadores docentes y auxiliares de la provincia.

Los docentes con faltas injustificadas no cobrarán el bono de $ 200 mil que anunció el Gobierno del Chubut. Y aquellos con faltas injustificadas cobrarán una parte. Quienes tengan asistencia perfecta lo percibirán todo. Lo precisó en Jornada Radio el ministro de Educación, José Luis Punta. El mecanismo funcionará igual para los auxiliares de la educación, pero con un techo de $ 150 mil.

El bono será por única vez, en dos cuotas: una en septiembre y otra en octubre. “El sueldo de agosto, que se abona en septiembre, ya lleva la cláusula gatillo y además durante ese mes se va a cobrar la primera cuota del bono”, señaló.

El ministro también diferenció que no todos los gremios docentes adhirieron a la medida de fuerza prevista por ATECh. “No es acertado decir que los gremios decidieron un paro. ATECh fundamenta en un 80% su reclamo en la situación de los jubilados a nivel nacional. No hay una conflictividad generalizada”, sostuvo.

El ministro admitió que existen reclamos en algunos institutos técnicos de Comodoro Rivadavia, pero remarcó que todos se están tramitando. “Algunos tienen una resolución más rápida y otros requieren mayor análisis normativo, pero ninguno queda sin respuesta”, aseguró.

Punta subrayó que se están entregando aulas digitales móviles, netbooks y kits de robótica en distintas localidades, con apoyo del Programa de Naciones Unidas y de empresas como Aluar. “Estamos profundamente comprometidos en invertir. Además, incorporamos por resolución contenidos de robótica, programación, inteligencia artificial y educación financiera en la currícula”, dijo.