Esta semana cobran los empleados activos y jubilados de Chubut

El Gobierno provincial informó las fechas de depósito de haberes de noviembre para el sector pasivo y activo, con una erogación total que supera los $138 mil millones.



El Gobierno de Chubut informó que el miércoles 3 de diciembre se realizará el depósito correspondiente a los haberes del mes de noviembre destinado al sector pasivo de la Administración Pública provincial, mientras que el jueves 4 se depositarán los sueldos a los empleados públicos en actividad.

En el caso de los jubilados, tendrán disponibles sus haberes el jueves 4 de diciembre tanto por las ventanillas habilitadas del Banco del Chubut como por la red de cajeros automáticos de la entidad crediticia provincial.

En tanto, los trabajadores públicos en actividad podrán percibir sus salarios el viernes 5 de diciembre tanto por ventanillas como por la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut.

Desde el Ministerio de Economía de Chubut se indicó además que la erogación presupuestaria destinada a cumplir con todos los compromisos salariales para este mes alcanza una cifra total de $138.292.000.000.