La emoción de Shakira tras el homenaje que le hizo Dua Lipa

Shakira agradeció públicamente que su clásico Antología haya sonado en Bogotá en la voz de la británica.



La colombiana compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó su gratitud y alegría.“Me emociona mucho escuchar mi canción en la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! ¡Gracias, @dualipa! ¡Qué regalo!”

l gesto de la estrella británica fue celebrado por los fans de ambas artistas que no pararon de reaccionar y comentar la publicación de la barranquillera. La respuesta de Dua Lipa no se hizo esperar: “Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción!!! I ❤️ you!!!”.

Para los fans de Argentina, se podrán reencuentrar con una artista que tuvo un vínculo especial con el país, y que vuelve con toda su fuerza. La elección de Buenos Aires como cierre de la etapa latinoamericana le otorga además un sello de privilegio.KAOYEDOWJwiJo1HSn4+GCw

El 8, 9 y 11 de diciembre en Vélez se perfila como una cita que quedará en la memoria colectiva de los amantes del buen pop y del espectáculo grande.

Fuente: NA.