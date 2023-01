Estrenos de Netflix para este 2023

Aquí te contaremos qué es lo más esperado de Netflix para 2023.

1) You temporada 4

La nueva temporada de You se ha vuelto una de las principales apuestas de la plataforma para revertir la pérdida de suscriptores. Esto debido a que You supo atrapar al público haciendo que todos esperen a la cuarta temporada con ansias.

Obsesivo y asesino, el protagonista de You sabe jugar con la mente y la manipulación para conseguir sus objetivos. En esta nueva temporada veremos al protagonista vivir un nuevo lío de sangre en París. El estreno se hará en dos partes, la primera en febrero y la segunda en marzo.

2) Sombra y hueso temporada 2

En esta serie inspirada por la novela del mismo nombre vemos cómo una cartógrafa descubre que tiene poderes mágicos. Esos poderes deben de enfrentarse a un enemigo el cual, en la primera temporada es eliminado, o al menos eso parece ser.

Durante la segunda entrega de esta serie veremos si es que el villano de la primera temporada murió y con ello se acabó el mal o por el contrario, regresará más fuerte. Aunque no se tiene una fecha de estreno, se dice entre los fans que la segunda temporada llegará este año.

3) La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton

Una serie de gran éxito y que posee el cariño de los suscriptores de Netflix es Bridgerton. Para mantener el interés en esta franquicia, la empresa de Streaming líder en el mercado ha decidido lanzar un spin off de la misma.

Dicho spin off seguirá la línea de la reina Carlota la cual formará parte del universo de los Bridgerton. Si bien esta serie no sigue la trama de la serie principal sí que aportará a la misma al ser un Spin off, es decir, un título secundario y complementario de la misma.

4) Berlín

Parece ser que los spin off serán una de las principales políticas de Netflix para el año 2023. En este caso, tendremos a Berlín, el Spin Off de uno de los personajes más queridos de la Casa de Papel.

Presente en todas las temporadas de la misma, el personaje interpretado por Pedro Alonso ha formado parte de la producción tanto vivo como un fantasma en Flashbacks. Por ello es que este Spin Off es tan esperado pues todos aman a Berlín, o lo odan.

5) Heartstopper

Si bien no se habla mucho sobre las series LGBTT+, Heartstopper es considerada como una de las mejores en esta categoría. Y es que si le preguntas a esta comunidad, muchos te dirán que esta serie sí que lo representa y conecta con ellos.

Heartstopper cuenta la historia de dos adolescentes enamorados y los obstáculos propios de su relación. Por ello es que muchos esperan con ansias el estreno de la segunda temporada de esta serie la cual, aún no tiene una fecha definida de estreno, pero se cree que llegará este año.

6) Los Bridgerton

La franquicia de los Bridgerton se ha vuelto una de las más exitosas de Netflix a tal grado que los mismos suscriptores exigen contenido sobre la misma. Por eso que veremos un Spin Off, además, de la llegada de la tercera temporada de la serie inspirada en las novelas de Jane Austen e inspirada en la Inglaterra de la Regencia.

Tendremos a nuevos protagonistas y nuevas familias, así como personajes en la misma con una trama que parece ser realmente envolvente. Por ello es que se espera que la tercera temporada de los Bridgerton, a estrenarse en 2023, sea todo un éxito.

7) The Witcher

Inspirada en los libros y videojuegos de este cazador de Monstruos interpretado por Henry Cavill (suficiente razón por si sola para ver la serie), esta se ha vuelta todo un éxito en Netflix. Por ello es que se espera una tercer temporada para esta franquicia.

Todos mueren por ver otra vez al actor que interpreta a Superman empuñando su espada para cazar a todo tipo de monstruos. Si bien no se tiene una fecha específica de estreno, se dice que la tercera temporada de The Witcher llegará este verano.

8) Estamos Muertos

La filial de Netflix en Corea del Sur se ha mostrado muy activa trayendo grandes entregas de películas y series a esta plataforma de Streaming. Una de ellas es la serie de Estamos Muertos la cual cuenta la historia de un apocalipsis zombi en Corea del Sur.

Para emular el éxito que tuvo la primera temporada en Asia y todo el mundo es que Netflix ha decidido traer para nosotros la segunda temporada de Estamos Muertos. Al igual que pasa con otras entregas, se cree que esta llegará este año.

9) One Piece

Para muchos, One Piece es considerado como uno de los mejores animes de todo el mundo, así como una joya de Netflix. Por eso que esta plataforma ha decidido lanzar una serie en versión Live Action, con personajes de carne y hueso.

Existe muchísimas expectativas sobre cómo es que Netflix hará que esta serie tenga éxito pues con lo acontecido con Dead Note, se tiene miedo de que esta no sea tan buena como promete. Por el momento no se tiene fecha de estreno, pero se espera que sea este año cuando llegue la versión en acción real de One Piece.