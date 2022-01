Evaluna “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos”

“Iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, confesó la joven en un podcast.



A poco de poder conocer a Índigo, su primer hijo, Evaluna Montaner decidió hablar sobre sus problemas de fertilidad por primera vez y confesó que los médicos le dijeron que era «imposible» que quedara embarazada.

«Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo», confesó la intérprete de «Me Liberé» en una charla con los pastores Rich y DawnCheré Wilkerson de la iglesia VOUS.

Durante el posdcast «En La Sala with Evaluna», la artsita explicó que el panorama era desalentador. Sin embargo, junto a su esposo decidieron atravesar ese proceso con la fe puesta en Dios.

«Es realmente genial poder compartir esto con la gente porque muchas personas están luchando con eso, no solo con la infertilidad, sino con ‘la espera’», agregó Evaluna.

La menor del clan Montaner está casada con el también cantante Camilo. Hace unos días, los jóvenes estuvieron de visita en la Argentina con motivo del casamiento de su hermano, Ricky Montaner, quien selló dos años de noviazgo con Stefi Roitman con una increíble fiesta para prometerse amor para toda la vida.