Fátima Flores recordó el enojo de dos personajes por sus imitaciones

La multifacética contó qué estrella internacional de la música y otra importante figura del espectáculo argentino se molestaron con su trabajo.

Fátima Flores fue la invitada de lujo en el programa Estelita en casa y dejó declaraciones picantes. La imitadora señaló que hubo dos figuras reconocidas que no les cayó bien los personajes que hizo en televisión. Una de ella fue Paulina Rubio y la otra Mariana Nannis.

«¿A quiénes no les cayeron bien las imitaciones?», preguntó Jey Mammón.

«Con Paulina Rubio en un programa de canal Trece cuando me vio dijo quien esa mujer que me está imitando, no le gustó. Después hable con ella y había buena onda y se calmó todo», señaló Fátima.

«Y la otra Mariana Nannis cuando Charlotte debutó en el Bailando. Yo la hacia cuando hablaba poco y ahora que habla más mando a todos a cagar. Se enojó Mariana porque todos decían que hablaba poco y yo caí en la volteada», concluyó.