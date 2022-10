Gago rompió el silencio luego del duro golpe en el torneo

El DT de Racing habló primera vez en conferencia de prensa tras la derrota ante River que le impidió quedarse con la Liga Profesional



Luego de la definición de la Liga Profesional en la que Racing se perdió la oportunidad de conseguir el título, Fernando Gago dialogó este viernes en conferencia de prensa y se refirió al último encuentro y las decisiones del equipo con respecto al penal definitorio.

«Es normal que el hincha se enoje cuando el equipo pierde. Cuando le ganamos a Tucumán no decían que es una situación límite ganamos. Estuvimos a un penal de ganar un campeonato. Fue muy bueno llegar a la última fecha con chances. Estuvimos a un penal de conseguirlo. Hay mucho por mejorar. Esto es un juego. Ganás o perdés», inició el entrenador al referirse a la respuesta del equipo en partidos importantes.

Además, al ser cuestionado por no intervenir en la decisión del pateador del último penal, aseguró: «Con respecto al partido, la determinación a veces la toma el jugador. El que decide patear el penal es el jugador de fútbol. Se puede practicar, pero el que decide es el jugador. Yo contra Defensa y Justicia le dije a Vecchio que pateé y lo erró».

«El que decide es el jugador. ¿Por qué tenemos que saber nombres? Yo pongo cinco en la lista para patear el penal y patea el que quiere. Yo no puedo obligar a un futbolista a patear si no quiere. Matías (Rojas) tuvo la personalidad de ir a patear el primero», agregó.

También hizo mención al hecho de no haber entrenado el día lunes y a los pasacalles que aparecieron a las puertas del club en forma de protesta. «Estaba pautado que los chicos tengan días libres, ganen o pierdan. No habían tenido descanso durante todo el año. Yo no le doy importancia a un pasacalle o a algo que se puede formar después de la derrota, pero todos los chicos sintieron lo que pasó. Nos toca levantarnos», manifestó.

Por último, le dedicó tiempo al Trofeo de Campeones, que es el próximo compromiso que deben afrontar ante Tigre, en busca de la final y enfatizó que no le interesa ganar para acallar reproches, sino que prefiere mantenerse autocrítico aún en la victoria.

«Va a ser un partido con muchos detalles. Son un equipo con un muy buen rendimiento, Tenemos que trabajar para lastimarlos y que ellos no nos lastimen. Tenemos la obligación de salir campeones, eso está claro. Tenemos que pelear para salir campeón siempre. Critico muchas cosas a pesar de los resultados, a pesar de ganar o perder», sentenció.