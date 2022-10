Comodoro | Un nene fue salvado por dos policías

Tiene 3 años, la mamá tuvo que pedir ayuda a la policía, quienes le hicieron RCP para salvarlo.

Jessica, relató a ADNSUR el difícil momento que vivió cuando su hijo de 3 años dejó de respirar y tuvo que pedir ayuda a la policía, quienes le hicieron RCP para salvarlo. Los médicos pensaron que se había tratado de una intoxicación pero lo descartaron. Afirmó que los cabos Calderón y Cabo Dalpra fueron los superhéroes sin capa: “No me va a alcanzar la vida para agradecerles”, dijo.

“Yo sentí que mi hijo se moría en mis brazos. Fue un dolor inmenso”, recordó Jessica Moraga en diálogo con ADNSUR, sobre el dramático momento que vivió cuando su hijo menor de 3 años dejó de respirar y fue salvado por policías de la Comisaría Quinta de Comodoro.

La mujer relató que el jueves por la tarde cuando se encontraba junto a sus tres hijos en su casa en el barrio Fracción 15. El más chico, de 3 años, le dijo que le dolía la panza y lo llevó a cambiar el pañal. “Estaba inquieto pero de un momento a otro se quedó quieto y solo me miraba. De a poco se me empezó a desvanecer en los brazos», dijo.

Desesperada, llamó al papá de los nenes y le pidió que llamará a la policía y a una ambulancia. Los primeros en llegar fueron los efectivos de la Seccional Quinta.

Inmediatamente se subieron a la ambulancia rumbo al Hospital Regional, donde fue atendido y quedó internado en observación, pero “está bien, le sacaron el suero y el oxígeno, ya está comiendo y jugando. Está muchísimo mejor”, manifestó a ADNSUR.

Jessica valoró la ayuda de los cabos Calderón y Cabo Dalpra porque “prácticamente casi no respiraba, se le iba yendo, cada vez respiraba menos, llegó blanco. Fueron los superhéroes sin capa. No nos dejaron solos en ningún momento. No me va a alcanzar la vida para poder agradecerles”.

“Gracias al accionar de la policía mi hijo hoy no estaría vivo, se me hubiese muerto en los brazos. No se que hubiera pasado sino hubieran llegado. No tengo palabras”, destacó.

En un principio, en el hospital pensaron que se había tratado de un cuadro de intoxicación por una salamandra que había prendido, pero luego lo descartaron: «me dijeron que fue una convulsión febril por un pico de fiebre muy alto», informó.