Garbarino al borde de la quiebra definitiva

La Justicia dio cinco días para que aparezcan compradores y evitar el cierre total de la histórica cadena de electrodomésticos.

El derrumbe de Garbarino, una de las marcas más emblemáticas del rubro electrodomésticos en Argentina, entra en su fase más crítica. La Justicia comercial activó una instancia límite: si en los próximos cinco días no aparecen oferentes formales dispuestos a adquirir la empresa, se procederá a declarar su quiebra definitiva.

La decisión fue publicada a través de un edicto en el Boletín Oficial, donde se establece la apertura de un registro de interesados. A partir de ahora, personas o entidades que quieran presentar una propuesta deberán cumplir con dos condiciones: acreditar un depósito inicial de $400.000 y presentar la documentación correspondiente para formalizar la postulación.

Esta medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 7, Secretaría N° 14, y representa el último recurso legal para intentar salvar a la compañía fundada en 1951 por los hermanos Daniel y Omar Garbarino.