Iturrioz reclamará reparación económica a Luque y la va a donar

Luque acusó al ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, de haber “robado una urna en Corcovado”.

Al cierre de la interna peronista del pasado domingo, el ahora candidato a diputado nacional Juan Pablo Luque acusó al ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, de haber “robado una urna en Corcovado”. Y aunque al día siguiente el dirigente justicialista se desdijo, el funcionario se vindicó ante la Justicia y tiene decidido seguir adelante con una querella, según confirmó en el programa Sin Hilo por Canal 12.

“Luque me dijo ladrón y lo voy a denunciar, aunque al otro día en el estudio de una radio pidió disculpas y que se había equivocado, me agravió, me hizo sentir mal, hizo sentir muy mal a mi familia, nunca me habían dicho ladrón”, dijo Iturrioz. Y agregó: “No tengo interés en el Partido Justicialista, nunca lo tuve ni lo voy a tener”.

“No voy a permitir que venga Luque y me diga ladrón y se considere impune”, insistió el ministro de Seguridad. Y al día siguiente de la acusación “me fui a la Fiscalía del Comodoro y me dice la autodenuncia, la vindicación. Obviamente las resultas de esa investigación ya está clara, nadie se robó nada. Una vez que se archive la causa, porque se va a archivar porque no hubo delito, le voy a hacer una querella y voy a pedir una reparación económica por el daño que él me hizo”, sostuvo Iturrioz, adelantando que esa reparación “la voy a donar porque a mí no me interesa quedarme con ningún dinero de Luque que no sé qué actividad laboral tiene”.