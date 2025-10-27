Golpe de LLA: Maira Frías ganó en Chubut

La candidata de La Libertad Avanza se impuso por sobre el postulante de Unidos Podemos, Juan Pablo Luque. Ambos serán diputados nacionales.

La postulante de La Libertad Avanza, Maira Frías, se impuso por sobre el candidato de Unidos Podemos, Juan Pablo Luque. La dirigente de Comodoro Rivadavia suma un 28,45 % con 84.860 votos contra 27,7% y 82.839 sufragios que logró el exintendente.

Así lo indican los datos oficiales que surgen del escrutinio provisorio que ya está disponible en la web. Se escrutó un 93,3% de las mesas, por lo cual la diferencia de Frías ya es indescontable.

Este escenario dejaen tercer lugar, con buena distancia y fuera del Congreso Nacional a Ana Clara Romero, la candidata del espacio oficialista Despierta Chubut que lidera el gobernador Nacho Torres. Obtiene hasta ahora 59.567, un 19% de los sufragios. Bastante lejos de la disputa central también quedarían el resto de las fuerzas políticas.