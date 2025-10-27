Torres adelantó la convocatoria a los legisladores nacionales electos

El Gobernador reconoció el triunfo de La Libertada Avanza en Chubut como en el resto de la Argentina.

Nacho Torres se acercó al local de campaña en Trelew donde valoró el resultado del Sí a la eliminación de los fueros asegurando que Chubut es la primera provincia del país donde “todos somos iguales ante la ley”.

El Gobernador señaló que este resultado es producto de un escenario con “una polarización muy fuerte con un resultado del oficialismo nacional por encima de las expectativas. Que en Chubut ganara La Libertad Avanza no teníamos esos datos pero marca una centralidad en la agenda nacional”.

Torres dijo que durante esta jornada “hablamos con los otros gobernadores y todos están sorprendidos por el resultado del Gobierno, pero es un mensaje claro de no querer volver al pasado. En Chubut vamos a seguir creciendo este espacio de las Provincias Unidas que nació hace poco y el tiempo nos va a dar la razón”.

“Independientemente del resultado de esta elección, que es legítimo, la Argentina de mañana lunes será la misma, los mismos problemas y desafíos”.

Sobre el resultado del referéndum, dijo que fue un “triunfo es contundente, decidieron un antes y un después y más allá de la ideología, el resultado es que no queremos más privilegios, la eliminación de los fueros fue una respuesta contundente del pueblo”.

Así Chubut “es la primera provincia de la Argentina que todos somos iguales ante la ley”.

Convocatoria

El Gobernador también adelantó que en breve “vamos a convocar a todos los legisladores, electos y actuales, diputados y senadores, para discutir el presupuesto nacional, donde vamos a pedir la colaboración de todos para defender lo nuestro”.