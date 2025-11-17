Gran participación y destacados podios en el Triatlón de los Bandoleros 2025 en Cholila

Competidores de toda la región animaron una edición marcada por la diversidad de categorías y un alto nivel deportivo.

El 16 de noviembre de 2025, Cholila fue escenario del Triatlón de los Bandoleros, con una convocatoria que combinó deportistas experimentados y participantes más recreativos. Según los resultados oficiales de Cronometraje Instantáneo, la prueba se desarrolló con una estructura sólida y tiempos significativos que reflejaron el nivel de exigencia de la carrera. En la categoría Tria Equipo Promo masculino, el triunfo fue para “Los Bandoleros Soto de Puelo” (Jairo, Diogo y Lautaro Soto), quienes completaron el recorrido en 2h 09m 55s, seguidos por “El Rejunte” y “Los Perseguidos”. Por su parte, en la rama competitiva de equipos, “Vive Gym Esquel” se alzó con el primer puesto en masculinos con 2h 16m 30s, mientras que “Los Bandoleros del Luján” y “Bastardos sin Gloria” ocuparon el segundo y tercer escalón, respectivamente. En femenino, “Bandidas Vivegym Esquel” fue la única tripleta participante y completó la prueba en 3h 28m 59s. En la categoría mixta, el equipo “Los Casi Moros” (María Eliveria Oyarzo, Facundo Albornoz y Thiago Villegas) marcó 2h 48m 55s para quedarse con el primer lugar.

En la modalidad individual competitiva, Kevin Gonzalo Martín (Esquel, 20–29 años) registró 2h 35m 23s, mientras que Tomás Orias (30–39 años) hizo 2h 44m 06s. El vencedor en la franja 40–49 masculino fue Roberto Maximiliano Manosalva con un tiempo de 2h 44m 45s, y en la categoría de 50–59 años se impuso Horacio Martín (Esquel) en 2h 35m 25s, acompañado por Andrés Esteban Lucioni (Lago Puelo) con 3h 09m 46s. En la rama femenina competitiva, Ivana Escudero (Lago Puelo, 40–49) completó la prueba en 3h 25m 21s, siendo la única en su categoría. En la división promocional, Santiago Alexis Fernández ganó Promo individual masculino 30–39 con 2h 18m 46s; Alma Christ se impuso en Promo 30–39 femenino (2h 59m 57s); y Víctor Hugo Amoretti fue primero en Promo individual masculino 40–49 con un tiempo de 2h 09m 40s, seguido por Mauricio Julián Rivas (2h 27m 39s).

PODIOS OFICIALES:

https://cronometrajeinstantaneo.com/resultados/triatlon-de-los-bandoleros-2025/podios

RESULTADOS POR CATEGORÍAS:

https://cronometrajeinstantaneo.com/resultados/triatlon-de-los-bandoleros-2025/categorias

Agradecimientos:

Desde la Municipalidad de Cholila, el equipo organizador del Triatlón de los Bandoleros —integrado por Ailín Feü, Eduardo Yani y Abigail Soto— expresaron su profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones que colaboraron para garantizar la seguridad, la logística y el buen desarrollo del evento.

Destacaron especialmente el apoyo brindado por la Policía, el Cuerpo de Bomberos, Seguridad Vial, la Brigada de Incendios y el área de Tránsito Municipal, cuyo trabajo coordinado permitió llevar adelante la competencia sin inconvenientes. También realizaron un reconocimiento particular al Hospital de Cholila, que aportó una ambulancia con chofer y enfermera para asegurar la atención médica inmediata.

El agradecimiento alcanzó además a quienes cumplieron funciones clave durante la jornada, entre ellos Gustavo Corrias —responsable del cierre del circuito como barredor de carrera—, Diego a cargo del sonido, Marcos Jaeger y Aldo Ruiz con las embarcaciones de apoyo, y Alfonso Salazar, Fabián Barría y Hernán Muñoz en el seguimiento con motos. Se valoró igualmente la tarea del equipo de hidratación, integrado por Mónica Zúñiga, Jesica Huenelaf y Leonela Burgos; como así también el trabajo de los fotógrafos y videógrafos, Jovani Lovera e Iván Miguens, y el equipo de cronometraje encabezado por Toti. En materia de logística general, destacaron el compromiso de Eliseo Soto, Vilma Roberts y Mariela Ruiz.

Asimismo, agradecieron a quienes colaboraron con distintos aportes, como Olga Pavón con las barras de cereal, Gloria Soto en el rescate de remeras y Jairo Soto junto a Vero Durán en el rescate del arco.

Un reconocimiento especial fue dirigido a todas las personas que se ubicaron a lo largo del recorrido asistiendo, guiando y alentando a los competidores: Paola Anríquez, Axel Díaz, Alejandra Domínguez, Maru Agüero, Martina Sensano, Marta Treuquil, Karen Ruiz, Julieta Monteros, Sole Riquelme, Elías Pallotta, Sergio Reyes, Walter Serrudo, Mirna Reyes, Almendra Pacicca, Nidia Carrasco y Jorge Ayalef.

Finalmente, expresaron su gratitud hacia la familia Villagrán y la familia Basso por la cesión de sus campos, un gesto que permitió desarrollar la competencia en un entorno natural privilegiado.