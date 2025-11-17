Fuerte temporal obliga a suspender clases en gran parte de Chubut

La decisión alcanza a cuatro regiones educativas ante pronósticos de ráfagas extremas.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa a las comunidades educativas que, debido a los fuertes vientos previstos para este lunes 17 de noviembre -según las alertas oficiales emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional y la Subsecretaría de Protección Ciudadana- se implementarán medidas extraordinarias en el funcionamiento escolar, con el fin de resguardar la integridad de estudiantes, docentes, equipos directivos y personal auxiliar.

En función de las condiciones climáticas de alto riesgo, definidas como alerta naranja para gran parte del territorio provincial, se determinó que no habrá actividades escolares presenciales en las Regiones I, III, V y VI, en todos los turnos y niveles, durante la jornada del lunes 17 de noviembre.

A modo referencial, las cabeceras de estas regiones son Las Golondrinas (Región I), Esquel (Región III), Sarmiento (Región V) y Comodoro Rivadavia (Región VI).

Por su parte, las Regiones II y IV, cuyas cabeceras son Puerto Madryn y Trelew, desarrollarán sus actividades de manera habitual, al no encontrarse en zonas alcanzadas por los niveles de alerta que requieren medidas excepcionales.

Zonas afectadas según el informe meteorológico

El alerta naranja difundido por la Subsecretaría de Protección Ciudadana y el Servicio Meteorológico Nacional abarca Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Alto Río Senguer, Gastre, Paso de Indios, Sarmiento, Escalante, oeste de Telsen, oeste de Mártires y suroeste de Florentino Ameghino.

En estas áreas se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, y ráfagas que pueden superar los 120 km/h, con polvo en suspensión y riesgo para estructuras y vehículos.

En las zonas con alerta amarilla, donde se prevén vientos de entre 40 y 60 km/h y ráfagas superiores a 90 km/h, se mantienen las condiciones de funcionamiento escolar habitual, salvo que cada institución identifique situaciones excepcionales.

Recomendaciones y vías de contacto

La Subsecretaría de Protección Ciudadana recomienda permanecer en el hogar durante los momentos de mayor intensidad del viento; asegurar chapas, estructuras y objetos sueltos; evitar circular salvo necesidad urgente; mantenerse informado a través de medios oficiales; y extremar la precaución en rutas.

En la zona cordillerana rige además la prohibición de uso de fuego por riesgo de emergencia ígnea.

Ante situaciones de riesgo, los organismos provinciales recuerdan los siguientes números de emergencia: 100 (Bomberos), 101 (Policía), 103 (Defensa Civil) y la línea gratuita de Protección Ciudadana 0800-666-2447.

El Ministerio de Educación continuará monitoreando la situación junto al Ministerio de Seguridad y Justicia y comunicará cualquier novedad por los canales institucionales oficiales.